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民航局6飛機長期出租華航　華航討溢付租金獲賠2.76億確定

▲▼約24萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5556載運,於今天下午抵達台灣桃園機場,中華航空,航空業,貨機,航空貨運,航運,China Airlines,波音747-400F Cargo 。（圖／記者李毓康攝）

▲華航向民航局討溢付租金，獲賠2.76億元確定。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

交通部民航局在1990年間長期出租6架飛機給華航，約定租約滿19年半後，華航取得飛機所有權；但立法院突然決議雙方中止租約。華航起訴要求民航局返還溢付租金12.4億元，一二審均敗訴，高院更一審卻出現逆轉判決，改判民航局須賠1.7億元。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴確定，總計華航加上利息可獲賠2.76億元。

本案緣起於1990年間政府為平衡中美貿易，民航局以民航作業基金向美國購買多架飛機。買回的飛機中，民航局又將其中的6架長期租賃給華航使用，雙方除了約定租金以外，還約定租期19年半，期滿由華航取得飛機的所有權。

不過飛機租賃案經過立法院與監察院審議後，均認定租約內容違反《國有財產法》，立法院更於1999年的會期中決議，要求民航局收回所有飛機。因此民航局在2002年又與華航簽立「終止飛機租賃契約協議書」，民航局收回所有的飛機，這批飛機最後由國有財產局標售。

華航不滿，2006年間提出民事訴訟，指稱與民航局簽約後，經過立法院決議又調整契約，最後更提前終止，導致華航溢付飛機租金12億4317萬1655元，請求民航局返還溢付租金。案經法院審理後，一二審均判決華航敗訴，全案經廢棄發回後，高院今年間的更一審卻這次做出逆轉判決。

更審法院雖認定雙方契約變更、調整均有理，但其中一開始約定的溢付租金1億7,872萬8,146元，在變更契約內容後，民航局並無法律上原因可以取得租金，因此這部分改依照「不當得利」規定，判決民航局必須返還；此外這部分還需由2011年3月起加計年息5％。案經上訴，最高法院26日駁回上訴確定，加上利息，民航局必須返還2.76億元。

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