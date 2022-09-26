有價證券的正名與人權保障　學界認應民刑分治、罪疑惟輕

▲有價證券正名與人權保障研討會，左起立委李貴敏、中華人權協會理事長高思博、前行政院長陳沖、台灣法曹協會理事長李念祖。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣存託憑證（Taiwan Depositary Receipt，簡稱TDR）近年來在台灣金融市場越發興旺，也衍生不少法律問題。因此「中華人權協會」與「台灣法曹協會」聯合主辦「有價證券的正名與人權保障」學術研討會，會中學者多建議政府對此類問題應採「民刑分治」、「罪疑惟輕」等原則，以刺激蓬勃經濟發展。

根據維基百科網路資料顯示，臺灣存託憑證（Taiwan Depositary Receipt，TDR），又稱「第二上市」，指該企業已經在國外上市，另外在臺灣證券交易所申請上市，以存託憑證掛牌，進行募資。此存託憑證持有者和該公司普通股的投資者享有相同的權利和義務。政府在2008年6月鬆綁台灣存託憑證（TDR）政策，陸續開放香港證交所、韓國交易所上市公司來台發行。到2019年，累計來台籌資TDR的企業，把從台灣集資的資金滙回母國至少將近600億。

由於TDR陸續衍生許多爭議，在法院判決中也出現很多不同見解，最高法院有認為TDR為外國有價證券，也有認為TDR為我國有價證券，另外也有見解認為TDR雖屬我國有價證券，但是依「外國募發準則」所「核定」。由於見解不同，適用《證券交易法》的法條不同、法律效果不同、罰則不同、罪刑不同，造成許多實務問題。

有鑑於此，「中華人權協會」與「台灣法曹協會」26日聯合主辦「有價證券的正名與人權保障」學術研討會，邀請前行政院長陳冲，以及中華人權協會理事長高思博，台灣法曹協會理事長、我國著名憲法學者李念祖等人，共同討論相關法律問題。另外具律師背景的財金立委李貴敏，也應邀出席。

其中李念祖舉出我國法律認定「有價證券」的定義與憲法人權保障觀點，以及刑法「罪刑法定主義」互相結合，認為對此類案件有必要放寬認定。另外陳冲也認為，對TDR此類案件應從根本著手，改變立法，並將模糊認定的行政機關函釋一一盤點，最後民刑分治、罪疑惟輕，才能有效解決TDR衍生的法律問題。