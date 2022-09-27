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社會 社會焦點 保障人權

高虹安告了！親赴北檢控《鏡週刊》2罪：抹殺我人格、毀謗清白

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前被《鏡週刊》爆料博士論文涉抄襲、侵權資策會，引發輿論熱議。高虹安今早8時50分許到台北地檢署提出告訴，控告《鏡週刊》社長斐偉、總編輯廖志成、吳姓編輯及周姓撰文記者等4人，涉及刑事加重毀謗、以及選罷法意圖使人不當選。

▲▼高虹安赴北檢按鈴控告。（圖／記者劉昌松攝，下同）

高虹安赴北檢按鈴控告。（圖／記者劉昌松攝，下同）

高虹安表示，今天懷著沉重的心情，在2位律師的陪同下到北檢控告《鏡週刊》，想想昨天張淑娟女士，在北檢是如何聲嘶力竭地控訴媒體人烏龍爆料、網路霸凌，對一個沒有相關能力訴說清白的弱女子，竟然用這樣霸凌的方式，令她痛苦不堪，「我看到這樣相關的情景，本人感同身受！」

高虹安說，過去一星期，網路上綠營側翼、政治人物、名嘴，「很多人都對我有許多造謠抹黑，甚至把我沒說過的話，透過報導、或是側翼哏圖、或是民進黨黨部粉專，對我人格強烈抹殺，營造我是說謊的人，但後來因許多正義鄉民、或是眼尖網友，發現很多指控、造謠、抹黑，都是禁不起檢驗的，不管是說我謊稱去世界高中演講、或是說我說香山是後花園不懂新竹，但後來都發現，林智堅、沈慧虹都講過這樣的言論。今天讓選民看清楚，民進黨在這場選舉花多大的力氣，打壓我高虹安。」

今高虹安親赴北檢，針對源頭《鏡週刊》提出告訴，「希望選舉期間，即便有多大的政治利益，都不應該違反基本人權，不應該毀謗清白的人，用造謠抹黑，讓一個人的人格，在網路上、公眾中被抹煞！」

▲▼高虹安赴北檢按鈴控告。（圖／記者劉昌松攝，下同）

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