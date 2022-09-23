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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生送暖愛在貓纜　幸運草市集上貓空幫助更生家庭度難關

▲▼▲▼愛在貓纜更生送暖幸運草市集活動，檢察總長邢泰釗、台北地檢署檢察長林邦樑、東森慈善基金會副執行長關杰玲。（圖／記者吳銘峯攝）

▲愛在貓纜，更生送暖幸運草市集。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為了促進更生人更多融入社會，更多與發揮一技之長。台北地檢署與財團法人臺灣更生保護會臺北分會，於23日下午，在貓空纜車站站前廣場舉辦「愛在貓纜　更生送暖　幸運草市集活動」，提高社區民眾對更生人的接納度。

這次的幸運草市集活動邀集的更生人攤商中，有明星商品「艾格諾先生」蛋捲，標榜「不加一滴水及化學添加物」、「少油、少糖」、原料濃醇的蛋捲，為活動增色不少。另外更保台北分會圓夢創業貸款的更生店家，包含順而不苦回甘餘韻猶存的復．Coffee CO、以及口味醇香溫潤的大隻佬滷味等更生商品，不但展現更生人創業的成果，同時也和當地社區做結合，與萊爾富便利商店北市貓空店合作，不僅可以讓當地居民體驗手作蛋捲，還有買咖啡送蛋捲的限量活動，促進民眾的消費意願。

▲▼▲▼愛在貓纜更生送暖幸運草市集活動，檢察總長邢泰釗、台北地檢署檢察長林邦樑、東森慈善基金會副執行長關杰玲。（圖／記者吳銘峯攝）

▲因為上了貓空，檢察總長邢泰釗也應景戴上貓咪耳朵。（圖／記者吳銘峯攝）

檢察總長邢泰釗也應邀到場，並致贈物資箱給予參加活動的更生家庭。邢泰釗肯認這樣的活動，「幫忙照顧我們這些鄉親，也只有我們這些鄉親都得到照顧、大家都能有好的發展，社會才會更好。致上最誠摯的謝意，因為你們，讓社會更美好。」法務部保護司副司長陳佳秀致詞時也認同更保的活動，期望各界以實際的行動，幫助更生人更多復歸。

至於主辦單位台北地檢署檢察長林邦樑也說，只有實質的幫助更生人，才能幫助他們順利復歸社會。「怎麼讓更生朋友們能夠更正常的回到社會？回到家庭？其實就是要讓他有一技之長。而為了讓他們能發揮一技之長，我們就是要不斷地給予鼓勵、支持，今天這樣的活動，就是最好的接納、最好的協助。參與，就是展現最好的鼓勵與支持！」

▲▼▲▼愛在貓纜更生送暖幸運草市集活動，檢察總長邢泰釗、台北地檢署檢察長林邦樑、東森慈善基金會副執行長關杰玲。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台北地檢署檢察長林邦樑。（圖／記者吳銘峯攝）

本次更保活動也有不少民間單位贊助，包含財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會、財團法人元大文教基金會、臺北市貓空休閒產業社區發展協會、台北捷運貓空纜車、萊爾富股份有限公司等單位，並由檢察總長邢泰釗致贈感謝狀。其中東森社會福利慈善基金會由副執行長關杰玲出席領獎，她表示因為集團總裁王令麟的關係，基金會投入許多心力在更生人保護上，也希望藉由更保帶領，讓社會各界能共襄盛舉。

▼檢察總長邢泰釗致贈感謝狀，東森慈善基金會副執行長關杰玲領取。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼▲▼愛在貓纜更生送暖幸運草市集活動，檢察總長邢泰釗、台北地檢署檢察長林邦樑、東森慈善基金會副執行長關杰玲。（圖／記者吳銘峯攝）

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