90度鞠躬道歉意在表態求脫罪？　律師分析周玉蔻可能的盤算

記者黃哲民／台北報導

資深媒體人周玉蔻爆料前中國小姐張淑娟有緋聞，今更在張淑娟到台北地檢署提告前，搶先到場在鏡頭前九十度鞠躬，聲稱要向張淑娟道歉，被懷疑想表態無意誹謗藉此脫罪，律師何皓元指出，周玉蔻爆料前有無善盡查證義務、有無相當理由確信內容為真，才是會不會成罪的關鍵，至於道歉屬於犯罪態度，頂多可能獲得檢方緩起訴或法官給予緩刑等從輕處理。

▲張淑娟現身控告周玉蔻涉嫌誹謗，一路閉眼痛哭。（圖／記者屠惠剛攝）

至於張淑娟提告進入司法程序後，蔣孝嚴會不會被傳訊出庭作證，何皓元說，偵辦階段，檢察官會判斷有沒有傳喚必要，如果依照現有事證 可以認定與張淑娟無關，那就沒有非要蔣孝嚴出庭證明的關聯和必要。

▲周玉蔻搶先在鏡頭前鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤。（圖／記者黃哲民攝）

周玉蔻近日追打國民黨台北市長參選人蔣萬安身世話題，更爆料蔣父蔣孝嚴1999年的緋聞女主角，就是當時的名媛、前中國小姐張淑娟，周玉蔻今（26日）還刻意搶先張淑娟一步，在鏡頭前鞠躬表歉意，卻跟協助張淑娟提告的國民黨台北市議員王鴻薇當眾互嗆老鼠蟑螂，甚至追著張淑娟聲稱要道歉。

張淑娟露面一路閉眼哭不停，神情憔悴痛苦，受訪悲訴「如果在古代，我應該投井自殺死掉了！而且含冤莫白，我沒有臉去見我（已過世的）爸爸媽媽」，讓人看了揪心不忍，尤其周玉蔻在旁強勢糾纏不休，來提告的張淑娟驚恐閃躲，靠親友遮擋周玉蔻的步步進逼，更讓許多網友氣得大罵周玉蔻。

▲張淑娟（右）靠親友遮擋，驚恐閃躲周玉蔻（左）步步進逼。（圖／記者屠惠剛攝）

何皓元表示，司法實務判斷有無誹謗犯意，是以被告事前有無善盡合理查證義務，依據司法院大法官釋字第509號解釋意旨，判斷發表誹謗言論時有無「真實惡意」，所以檢方偵辦時，若認定周玉蔻所提出的查證資料或過程，未達具有相當理由可確信所說內容為真的程度，就有成立犯罪的可能。

何皓元表示，另一種可能是，就算周玉蔻能夠證明爆料內容是真的，但是僅涉及個人私德而與公共利益無關，且檢察官、法官認定爆料內容足以毀損張淑娟名譽，依照《刑法》第310條第3項規定，還是會受刑罰。

至於公開鞠躬道歉的效果，何皓元解釋，誹謗罪是告訴乃論之罪，被害人提告後可撤告，所以周玉蔻可能希望透過當眾表態的方式，打動張淑君放棄提告或之後撤回告訴，不過從媒體報導看來，張淑娟已完成提告、目前表明會告到底，所以撤告機率不高。

因此周玉蔻今天公開鞠躬道歉的目的，可能是意圖對司法打預防針，強調自己沒有誹謗犯意、是消息來源提供錯誤資訊等等。何皓元分析，道歉舉動頂多可能影響檢察官是否在法律允許情況下，給予職權不起訴、緩起訴等處分，或是起訴後，法官是否從輕量刑、給予緩刑等寬典，但不影響犯罪成立與否。