快訊／徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻政論節目！「傷害無辜民眾應開罰」

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

周玉蔻近日連續砲轟台北市長參選人蔣萬安的身世，指其父親蔣孝嚴當年緋聞女主角是張淑娟，讓張淑娟憤而提告，而周玉蔻則鞠躬道歉。對此，台北市議員徐巧芯除宣布即起拒上周玉蔻任何節目外，稍早更向NCC檢舉周玉蔻主持政論節目，呼籲NCC應對該節目開罰，並要求民視關閉此節目或更換主持人，「向社會大眾道歉。」

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）

徐巧芯檢舉文如下：

民視政論節目辣新聞近日連續由主持人周玉蔻在節目上抹黑張淑娟女士多年前與蔣孝嚴滾床單、於華航享有特權等事，今（9/26）張女士已前往提告，公開表示不認識蔣孝嚴，並認為主持人使用已非公眾人物的照片且未經查證就抹黑，是對她霸凌。民視周玉蔻主持人與資深媒體人蔡玉真，只憑藉已被晶華酒店打臉不存在單位自稱職員者的說法，就未經查證在節目當中多日抹黑，並公布對方照片進行不當連結，傷害無辜民眾權益，也讓閱聽人產生錯誤認知。尤其現在是選舉期間，竟然讓沾染政治的主持人、媒體人成為打手，其中陳時中團隊占該節目一個月46%的出現次數，政論節目已成為變相陳時中宣傳大隊。NCC應該對民視辣新聞節目開罰，民視更應該關閉此節目或更換主持人，向社會大眾道歉。