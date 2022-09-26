向張淑娟喊話「一定要挺住」　柯文哲：該受懲罰的不是妳

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

媒體人周玉蔻日前爆料，前中國小姐張淑娟曾與國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴有緋聞，使張淑娟26日到台北地檢署提告。台北市長柯文哲26日晚間表示，希望張淑娟一定要挺住，「犯錯的不是妳，該受懲罰的也不是妳。」

柯文哲26日於臉書發文提及，廣播、電視、網路都屬於公共財，媒體使用這些公共財更應善盡社會責任，新聞要避免腥羶色、要做到兒少保護，最基本的是要查證。無論是記者的鍵盤或名嘴的麥克風，當「媒體人」擁有愈高的聲量，就應該扛起更大的責任，因為帶來的輿論可以鋪天蓋地，殺人於無形。

柯文哲指出，大家應該還記得駐大阪辦事處長蘇啟誠，一條生命就因為人云亦云，人言可畏而逝去，所以掌握媒體公器的人，更要自律，才不會濫用權力傷人。

柯文哲說，自己看到張淑娟按鈴時緊閉雙眼，似乎用盡全力穩定情緒，不讓自己被擊潰，這段日子真不知道她是怎麼面對家人，怎麼百口莫辯以淚洗面撐到今天，相信這社會還是有良知的，也希望大家不只是吃瓜群眾，不要再幫惡質媒體衝高點閱、收視率，讓她還能沾沾自喜、合理化自己的罪刑，把霸凌美化成新聞自由。

最後，柯文哲強調，必須嚴正面對這些媒體亂象，否則明天被傷害的可能就是你的爸爸、媽媽或孩子，也希望張淑娟一定要挺住，「犯錯的不是妳，該受懲罰的也不是妳，感謝妳勇敢站出來面對這些惡質媒體，我們也會挺妳到底。」