雜草比貨車還高變「廢棄物」！地主挨罰辯：對空氣好　法官打臉

▲新北3地主因空地上雜草太長「汙染環境」，各被罰1200元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北3位地主收到罰單，竟是因為名下空地上雜草叢生，長度已超過50公分，甚至長得比停在旁邊的貨車還高，被新北環保局認定汙染環境，依廢棄物清理法處地主各1200元罰鍰。地主不服，辯稱種植物有益空氣改善，循序上訴到台北高等行政法院，仍被駁回上訴，全案定讞。

新北市環保局去年2月25日派員到土城2處空地稽查，發現現場的雜草長度已超過50公分，便通知地主限期改善，經人員後續複查，發現雜草仍未清除，依廢棄物清理法對地主共3人各處1200元罰鍰，地主都不服，提起訴願遭駁回，再提起行政訴訟，上訴到台北高等行政法院。

地主辯稱，雜草是自然生長的，且在私有空地種植物，有益於空氣改善，一般人不會將雜草當作「廢棄物」看待，環保局對於「草長超過50公分以上就是污染環境」未提出合理且符合科學依據的說明，希望能駁回原判。

地主表示，環保局將「空地草長逾50公分」裁量為「污染環境行為」且列入公告，也逾越法定裁量權，違反法律授權明確原則。

台北高等行政法院審理認為，根據廢棄物清理法第1條「有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康」立法目的，環保局公告符合立法意旨。另外，這2筆土地在溝渠旁邊，空地上有明顯超過50公分的茂密雜草，草的長度甚至比停在旁邊的貨車車頭還高，如不清理恐將不利於環境衛生或國民健康，且給予地主改善清理的機會未被理會，才循序作成原處分，於法有據，駁回地主上訴，全案定讞。