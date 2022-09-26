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明年蘋果推哪些新品？除iPhone外還有這四大亮點

▲預計最新的iPad系列將直接透過官網上架。（圖／取自MacRumors）

▲預計明年將推出更大的iPad選擇。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

在iPhone 14開賣後，蘋果明年還會推出哪些新品呢？彭博社記者 Mark Gurman 在最新一期的Power On時事通訊中，也提到對蘋果2023年的新品預測。

Mark Gurman表示，明年對於蘋果來說應該是非常精彩的一年，首先預計將會有新的 15 吋 MacBook Air、新 M3 iMac、Mac Pro、更新的 HomePod、Reality Pro 頭戴式裝置和更大的 iPad。

Mac

外媒9to5mac也整理未來的蘋果新品，首先蘋果明年將推出至少三款主要的 Mac：15 英寸 MacBook Air、新的 M3 iMac 和即將推出的 Mac Pro。

DSCC 分析師 Ross Young 先前也提過將推出 15 吋 MacBook Air，他表示，蘋果計劃在 2023 年推出 MacBook Air 的新版本，尺寸約為 15 吋，蘋果還計劃將當前 13.3 吋 MacBook Air 的顯示螢幕稍為家大，但仍介於 13 吋和 14 吋之間。

彭博社的 Mark Gurman 表示，蘋果已經跳過了 M2 iMac，而專注於新的 M3 iMac。目前尚不清楚是否會有設計更改或只是一些硬體升級。對於 Mac Pro，蘋果在年初表示，它正在開發新的高階 Mac 產品，但目前尚未有更詳細的資訊。

HomePod

Mark Gurman 先前也表示蘋果將推出新的 HomePod，這款代號為 B620 的新產品將運行 Apple Watch Series 8 晶片，即 S8 處理器，其速度與 Series 6 晶片相同。

值得注意的是，HomePod mini 配備了 S5 晶片，S6 處理器比上一代處理器快 20% 左右。

Reality Pro

傳聞已久的 Apple Glasses 眼鏡也將於 2023 年首次亮相，經過多年的等待，蘋果很可能準備在明年推出AR／VR耳機。在 DSCC 的一篇論文中，分析師認為此產品將採用創新的三顯示器配置，配備兩個微型 OLED 4K 顯示器和另一個用於周邊視覺的 AMOLED 面板。不僅如此，它預計也搭載強大的移動 CPU 和 GPU。

據傳聞，它將配備 Mac 晶片，而且價格非常昂貴，並不是面對一般消費者的產品。

iPad

Mark Gurman 認為，蘋果正在開發更大的 iPad，可能是 14 吋的 iPad Pro，先前他曾指出，蘋果正在探索未來更大螢幕的 iPad 設計，不過此產品「還需要幾年的時間」，而 Ross Young 也認同他的看法，他表示， 14.1 吋 iPad Pro 已經正在開發，將配備 MiniLED 和 ProMotion，預計 2023 年初可能與大家見面。

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