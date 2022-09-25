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3優勢　iPhone 14 Pro Max全球螢幕評比稱霸

▲iPhone 14 Pro Max新色。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 14 Pro Max新色。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳瑩欣／台北報導

知名測試機構DXOMARK公佈iPhone 14 Pro Max挾3大優勢，輕鬆在螢幕評比項目中得到高達149分的評價，超過iPhone 13 Pro Max在 DXOMARK所創下的紀錄。

DXOMARK 表示，作為 iPhone 14 系列最高端的機型，因3大優勢使它體驗起來「始終如一的出色」。這款機型是 DXOMARK 迄今為止測試過的最亮的螢幕。

第一大優勢在於，iPhone 14 Pro Max螢幕在戶外可讀性方面尤其突出，在陽光下流覽照片時亮度可達到 2000尼特。尤其是在戶外陽光進行實測的過程中，手機螢幕也能提供清晰明亮的顯示內容，大大提升易讀性，同時也改善了整體色彩的顯示性能，且比前代更為出色。

第二大優勢出現在觀看 HDR（高動態範圍）等高畫質影片時，可以展現非常自然地對比度和細節，低光下渲染十分逼真。

第三，iPhone 14 Pro Max播放遊戲視訊畫面時，幾乎看不到閃爍、掉禎的問題。

不過《新浪網》引用DXOMARK分析出，在音效分數上由於蘋果手機已發揮的淋漓盡緻，這次評測進步空間有限，音效總分僅142分，在全球音效排行中僅排第9。

DXOMARK認為新款機型在所有的音效場景測試中都表現出了不錯的性能。整體體驗與前代 iPhone 13 Pro Max 相似，其更好的播放性能讓這次的總分略有進步。

測試報告顯示，iPhone 14 Pro Max播放體驗整體良好，尤其適合聽音樂和看電影。在錄影功能上方面，iPhone 14 Pro Max 非常適合錄製影音和自拍錄影，對於音樂會等非常響亮的場景也能有不錯的錄製表現。

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