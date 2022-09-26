iPhone 15先靠邊！　蘋果傳明年推6大新品





▲蘋果明年新品發表內容滿滿。（圖為執行長庫克（Tim Cook）／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果明年不只推出iPhone 15系列新機，根據彭博記者戈爾曼（Mark Gurman）指出，還會推出新的MacBook Air 15吋、搭載M3晶片的iMac等，同時還有支援MR的頭戴顯示器「Reality Pro」。

三款Mac新品

戈爾曼在最新一期《Power On》專欄中透露，蘋果在2023年有望推出15吋的MacBook Air，最早爆出此料的是面板產業分析師羅斯楊（Ross Young）。根據介紹，蘋果計畫在明年推出螢幕15吋的新品，同時計畫將現在13.3吋的MacBook Air顯示螢幕稍微增大，但仍會介於13英吋至14英吋之間。

戈爾曼表示，蘋果已經跳過M2晶片版的iMac，專注設計採用M3晶片的iMac，目前不清楚會不會有設計更改或硬體升級。

至於Macbook Pro，蘋果今年初即表示正在開發新的高端設備，但目前沒有更多其他相關消息。

更大的iPad

可能會是尺寸來到14吋的iPad Pro，羅斯楊認為最快有望在2023年，推出配置miniLED面板和ProMotion自適應更新率的版本。

Reality Pro頭戴顯示器

經過多年等待，蘋果可能準備在明年推出Reality Pro頭戴顯示器，可能配備2個micro OLED 4K顯示器，以及一個用於低解析率的周邊視覺顯示。

HomePod更新

戈爾曼6月發布新的HomePod消息，新款將採用Apple Watch Series 8的同款晶片S8處理器，速度與Series 6晶片相同。