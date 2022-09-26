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外媒爆iPhone 15「Ultra取代Pro Max」　轉向Type-C設計

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果手機明年傳推出重大型號變更。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果iPhone 14系列開賣才過一周多，就陸續有許多關於iPhone 15的爆料傳出，其中包括Pro Max將被Ultra取代，iPhone 15 Ultra將支援Type-C等。

彭博記者戈爾曼（Mark Gurman）25日表示，蘋果正準備在明年新推出的iPhone 15系列機型中，改進USB Type-C的設計，並有可能更改型號名稱，如採用iPhone 15 Ultra取代自iPhone 11系列以來使用的Pro Max機型。

戈爾曼表示就蘋果目前的模式推斷，可以期待明年iPhone的設計會有所改進，在iPhone上使用Ultra稱號是可以期待的。

最值得注意的是，目前為止最堅固、最耐用、最強大的Apple Watch推出後，也會被命名為Apple Watch Ultra；迄今最強大的Apple Silicon晶片則是M1 Ultra。

由於距離iPhone 15上市仍有1年的時間，目前具體細節仍然非常少，多為外界預期，例如明年iPhone將採用USB-C埠。《IT之家》獲悉，有傳言稱iPhone 14 Pro系列「動態島」採用的藥丸打孔設計，可能會擴大運用在iPhone 15全系列4款機種上。

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