沒人相信iPhone 14會賣不出！陸黃牛慌了　路邊擺地攤虧本求售

▲黃牛路邊賣iPhone 14。（圖／極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

蘋果iPhone 14在大陸開賣一週後，不少黃牛倒下了，出現「上午，加價2000元（人民幣，下同）不賣；深夜，加點吧，加50塊也行」的情況。還有黃牛不得已在路邊擺地攤虧本售賣，引發熱議。

據《極目新聞》報導，自從iPhone 14推出，「搶iPhone」便成為了「黃牛」們近10餘年來的一條穩定生財之道。北京黃牛牛明表示，按照過往經驗，只要下手快，買到新的iPhone，絕對能夠包賺，「一部iPhone最高可以賺5000、6000元，一個月賺30多萬元很正常，厲害的甚至可以賺百萬元以上。」

然而今年在官方快速發貨、用戶期待值下降等各種因素的加持下，原本想象中「日入數十萬元」的黃牛們，遭受了痛擊。牛明感嘆，「沒有人會相信帶著靈動島（動態島）的iPhone 14會砸在手裡。」

李響是深圳華強北的黃牛，如今已經成立了倒賣公司。他介紹，iPhone14發售的第一天，他們就購入了各種機型，總共有200多部，然而當天就跌破發行價，黃牛的實際報價能比官方價格低上100到500元。

李響說，有人調侃他們這一天的狀態是「上午，加價2000元不賣；中午，加價1500元不賣，下午，加價800元不賣；傍晚，加價300元不賣；深夜，加點吧，加50塊也行」。

iPhone 14甚至跌破了發行價，最誇張的是512G版本，比官方首發價還便宜739元。17日當天，連iPhone 14pro的價格也快速下降，黃牛們慌了。

「黃牛訴苦蘋果14倒貼100元出」的話題18日衝上微博熱搜。有科技博主爆料，地標廣州的黃牛在社群平台朋友圈發文，稱加價買回來的蘋果手機，根本賣不出，不得已在路邊擺地攤虧本售賣。在這些擺攤的短影音里，博主們紛紛表示「今年形勢不妙」。

▲黃牛出售的iPhone 14價格。（圖／極目新聞）

截至9月21日下午，牛明還在虧本甩賣自己手中的7部iPhone 14，「不賣的話，就全部砸手裡了。」如今，牛明已開始考慮轉型退出黃牛行當了。

牛明至今還是想不通，為何用戶們對iPhone 14突然失去了興趣。李響則分析，出現這一情況，很可能是因為蘋果公司出現了大量提前發貨的情況，有些原本預計半個月甚至一個月才發貨的訂單，在首發當日就收到了現貨。

另外，有數據顯示，目前大陸國內用戶平均換機週期為28至31個月，用戶們的換機動力正在下降。但蘋果一年一新機的推出效率，很顯然是遠遠高於這一換機週期的。李響感嘆， 「活在過去的黃牛，已經無法適應新時代。」