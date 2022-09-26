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社會 社會焦點 保障人權

困清水地熱溪床27車驚險渡河！怪手開路...1車又滅頂駕駛急逃出

記者游芳男／宜蘭報導

25日受困宜蘭人氣景點清水地熱附近溪床的27車66人，25日晚66人全脫困，留在附近溪床高處的27車，除25日有一紅色休旅車遭沖走卡溪邊外，其餘車輛，26日在2部怪手開路下，頂著強勁水流強渡溪，場面驚險，其中一黑休旅車還慘遭滅頂，幸駕駛及時逃生，紅、黑休旅車最後由怪手吊上岸。

▲▼強渡溪的黑色休旅車慘遭滅頂（紅色箭頭所指），駕駛及時逃生，場面驚險，其餘車輛也是搖搖晃晃頂著強勁水流才開上岸。（圖／讀者提供，下同）

▲強渡溪的黑色休旅車慘遭滅頂（紅色箭頭所指），駕駛及時逃生，場面驚險，其餘車輛也是搖搖晃晃頂著強勁水流才開上岸。（圖／讀者提供，下同）

昨天上午近9時許，宜蘭消防局先後獲報宜蘭清水地熱溫泉露頭區的野溪行水區，受大豪雨影響，有二處共27車66名露營民眾受困溪床。消防局派遣第一大隊、特搜大隊、大同分隊救災車組前往救援，其中一處的17車43人於對岸紮營，食物與水充足，安全無虞，一度要暫等待水退後再撤離，不須消防人員救援，後來17車43人的其中一輛停放溪旁的紅色休旅車，是遭溪流沖走卡於溪床邊，幸車主未在車內，已由友人載至安全處(於對岸與17車會合)。中午，一行人先往高處撤離。

下午消防局派2部怪手接受困民眾渡河，於晚間全部安全脫困。26日車主們請2台怪手協助返回溪床，由怪手開路讓他們陸續開車強渡溪上岸，渡溪過程，其中一輛黑色休旅車不慎慘遭滅頂，駕駛機警及時逃出，驚險場面讓人捏把冷汗，其他車主則是緊急協助以繩索綁住黑色休旅車，才未被溪水沖往下游。而渡溪的其他車輛也是搖搖晃晃頂著強勁水流在溪水行駛後，才開上溪邊離去。

▲▼強渡溪的黑色休旅車慘遭滅頂（紅色箭頭所指），駕駛及時逃生，場面驚險，其餘車輛也是搖搖晃晃頂著強勁水流才開上岸。（圖／讀者提供，下同）

▲▼強渡溪的黑色休旅車慘遭滅頂（紅色箭頭所指），駕駛及時逃生，場面驚險，其餘車輛也是搖搖晃晃頂著強勁水流才開上岸。（圖／讀者提供，下同）

慘遭滅頂的黑休旅車，及昨天遭一度沖走卡在溪邊的紅色休旅車，2車均由怪手一一吊上岸，車主請修車廠吊回修護。

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