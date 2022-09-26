侯友宜警大博士案　民進黨立委質疑捏造聲明：侯大膽！

▲綠營質疑侯友宜選舉辦公室偽造聲明。（圖／羅致政辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨新北市長侯友宜的中央警察大學博士學歷引發爭議，侯友宜競選辦公室公布警大聲明，卻被警大校長陳檡文「打臉」稱校方並無發布聲明。對此，民進黨立院黨團幹事長羅致政質疑，警察大學校長和公關部門都澄清沒有正式聲明，侯友宜選舉辦公室卻稱該聲明是媒體向校方人員取得，侯辦才協助轉傳，這並不符合常理，侯辦提供的警大聲明，究竟是路邊撿到，還是侯友宜陣營自己捏造？

羅致政上午與新北市議員李坤城、何博文、林佳龍競選辦公室發言人李晏榕律師舉行「『侯』大膽，偽造警察大學聲明，侯友宜做賊喊捉賊」記者會。

何博文表示，偽造警大聲明是侯友宜陣營的一大醜聞，「聲明」是代表校方的正式立場，與個別的個案「說明」截然不同，警大校長陳檡文已經講了，「警大沒有針對侯友宜論文疑雲有任何聲明」，所以大家都想問，侯辦提供的聲明從哪裡來？侯辦執行長張其強是媒體出身，不會不清楚聲明和個別聲明的差異，為何還要混淆視聽？侯友宜是前警大校長，現在還放任下屬指鹿為馬，還反過來指控其是「放羊的孩子」、「黑手進入校園」，這令人難以接受。

李坤城提到，侯辦提供給媒體的聲明，上面明確寫著「侯友宜選舉辦公室提供」，聲明內容更寫著「侯先生於93年通過論文口試，並在6月畢業」，如果這是警大正式聲明，警大不會不知道侯友宜不是在93年通過論文口試，這是非常大的問題，表示侯辦捏造假的聲明，連侯友宜自己何時口試通過的時間都搞錯了，一份正式的警大聲明不該出這種紕漏，要求侯友宜出來說清楚是何時口試、畢業。

李晏榕指出，警大校長才是警大的法定代理人，現在侯辦的做法，好比將一間公司秘書處秘書的文件，說成是董事長的正式聲明，這樣的行為可笑而且違法，這可能涉犯「偽造公文書」及「行使偽造公文書」，可處1年以上到7年以下有期徒刑，另外侯辦又說何博文將髒手伸進校園，這是重大名譽損害，可能構成誹謗罪。

對此爭議，侯友宜競辦執行長張其強近日有回應，強調「我們可以很負責任的說」，經過查證，「內容都是出自警大人員之手，換句話說，聲明內容百分之百正確」，警大校方人員24日也致電本辦公室人員，證實確有提供媒體說明，並透露四年前也曾說明過。

張其強說，至於什麼叫做「正式聲明」或「不正式聲明」，尊重警大對外的說法，但必須說，這些根本不是重點，「重點是，我們提供的聲明，全篇內容，都是真的」，就如這份警大聲明的標題「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」，更何況，這份內容，就是警大對外說明侯友宜博士學位的內容，且不一樣的談話對象（媒體），卻有一樣的對話內容，證明它就是一份可以提供大家的「通稿」。