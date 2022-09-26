　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜警大博士案　民進黨立委質疑捏造聲明：侯大膽！

▲▼羅致政上午與新北市議員李坤城、何博文、林佳龍競選辦公室發言人李晏榕律師舉行「『侯』大膽，偽造警察大學聲明，侯友宜做賊喊捉賊」記者會。（圖／羅致政辦公室提供）

▲綠營質疑侯友宜選舉辦公室偽造聲明。（圖／羅致政辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨新北市長侯友宜的中央警察大學博士學歷引發爭議，侯友宜競選辦公室公布警大聲明，卻被警大校長陳檡文「打臉」稱校方並無發布聲明。對此，民進黨立院黨團幹事長羅致政質疑，警察大學校長和公關部門都澄清沒有正式聲明，侯友宜選舉辦公室卻稱該聲明是媒體向校方人員取得，侯辦才協助轉傳，這並不符合常理，侯辦提供的警大聲明，究竟是路邊撿到，還是侯友宜陣營自己捏造？

羅致政上午與新北市議員李坤城、何博文、林佳龍競選辦公室發言人李晏榕律師舉行「『侯』大膽，偽造警察大學聲明，侯友宜做賊喊捉賊」記者會。

何博文表示，偽造警大聲明是侯友宜陣營的一大醜聞，「聲明」是代表校方的正式立場，與個別的個案「說明」截然不同，警大校長陳檡文已經講了，「警大沒有針對侯友宜論文疑雲有任何聲明」，所以大家都想問，侯辦提供的聲明從哪裡來？侯辦執行長張其強是媒體出身，不會不清楚聲明和個別聲明的差異，為何還要混淆視聽？侯友宜是前警大校長，現在還放任下屬指鹿為馬，還反過來指控其是「放羊的孩子」、「黑手進入校園」，這令人難以接受。

李坤城提到，侯辦提供給媒體的聲明，上面明確寫著「侯友宜選舉辦公室提供」，聲明內容更寫著「侯先生於93年通過論文口試，並在6月畢業」，如果這是警大正式聲明，警大不會不知道侯友宜不是在93年通過論文口試，這是非常大的問題，表示侯辦捏造假的聲明，連侯友宜自己何時口試通過的時間都搞錯了，一份正式的警大聲明不該出這種紕漏，要求侯友宜出來說清楚是何時口試、畢業。

李晏榕指出，警大校長才是警大的法定代理人，現在侯辦的做法，好比將一間公司秘書處秘書的文件，說成是董事長的正式聲明，這樣的行為可笑而且違法，這可能涉犯「偽造公文書」及「行使偽造公文書」，可處1年以上到7年以下有期徒刑，另外侯辦又說何博文將髒手伸進校園，這是重大名譽損害，可能構成誹謗罪。

對此爭議，侯友宜競辦執行長張其強近日有回應，強調「我們可以很負責任的說」，經過查證，「內容都是出自警大人員之手，換句話說，聲明內容百分之百正確」，警大校方人員24日也致電本辦公室人員，證實確有提供媒體說明，並透露四年前也曾說明過。

張其強說，至於什麼叫做「正式聲明」或「不正式聲明」，尊重警大對外的說法，但必須說，這些根本不是重點，「重點是，我們提供的聲明，全篇內容，都是真的」，就如這份警大聲明的標題「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」，更何況，這份內容，就是警大對外說明侯友宜博士學位的內容，且不一樣的談話對象（媒體），卻有一樣的對話內容，證明它就是一份可以提供大家的「通稿」。

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
南韓Outlet大火！7人罹難1重傷　疑電動車爆炸釀禍
快訊／俄校園大規模槍擊！至少6死20多傷　學童緊急逃出
周玉蔻點名她「小妹妹長這麼漂亮」！IG神到了　女記者正面照曝
周玉蔻認爆料錯誤　撇拉抬陳時中選情...反批媒體：你還好意思
台股摜破「國安基金進場點」！　操盤手說話了
她好心讓學妹住家裡　竟遭對方聯手25歲男友性侵
俄徵兵軍官遭近距槍擊！男嗆「不去烏克蘭打仗」　眾人嚇壞狂奔
曾對周玉蔻調情？　柯文哲「雙眼睜大」驚喊：嚇死！
劉雨柔離婚「財產分配內幕」　2千萬房產動向曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

用路人注意！國慶倒數　今23：00起分階段交管

蓋洛普民調苗栗徐定禎領先　謝福弘：數據失真無參考價值

臉書遭周玉蔻封鎖！柯文哲笑了：不要看就不要看　想寫「祝永結同心」

曾對周玉蔻調情？　柯文哲「雙眼睜大」驚喊：嚇死！用字太奇怪了

侯友宜警大博士案　民進黨立委質疑捏造聲明：侯大膽！

廖錦祥辭世家屬低調　林佳龍選戰行程目前未異動

綠營苗栗民調罕見搶第一　徐定禎號召「陸海空三軍」：要拉大領先

控謝國樑涉洗錢　民進黨團：掏空案獲利逾1億元

吃完涮涮鍋！周玉蔻84字再戰「蔣孝嚴不要躲」：道歉與真相是兩回事

快訊／徐巧芯開第一槍！　即起拒上「周玉蔻任何節目」

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

用路人注意！國慶倒數　今23：00起分階段交管

蓋洛普民調苗栗徐定禎領先　謝福弘：數據失真無參考價值

臉書遭周玉蔻封鎖！柯文哲笑了：不要看就不要看　想寫「祝永結同心」

曾對周玉蔻調情？　柯文哲「雙眼睜大」驚喊：嚇死！用字太奇怪了

侯友宜警大博士案　民進黨立委質疑捏造聲明：侯大膽！

廖錦祥辭世家屬低調　林佳龍選戰行程目前未異動

綠營苗栗民調罕見搶第一　徐定禎號召「陸海空三軍」：要拉大領先

控謝國樑涉洗錢　民進黨團：掏空案獲利逾1億元

吃完涮涮鍋！周玉蔻84字再戰「蔣孝嚴不要躲」：道歉與真相是兩回事

快訊／徐巧芯開第一槍！　即起拒上「周玉蔻任何節目」

用路人注意！國慶倒數　今23：00起分階段交管

快訊／萬里沙灘2男下海游泳　遭浪捲外海離岸500米...警消搜救中

偷拉大食蟻獸尾巴、追趕水豚　「屁孩集團」搞內訌…保育員好頭痛

邀陳偉殷、陽岱鋼打經典賽？餅總：有討論　同步觀察U23好手

《超偶》戰友開唱一半...艾怡良驚喜衝上台！她激動爆哭

台灣電動休旅又有新選擇！韓系品牌將推「2款全新車」搶市

正妹剝皮騙千萬！揪出賣人頭帳戶脫罪SOP　詐團32人被逮3收押

尬！安倍國葬「G7領袖」全員不出席　賀錦麗抵日會岸田

農曆9月來了！命理師親點「3生肖」：正偏財都強　一路旺到年底

終於等到拉拉褲特價！好市多「搬長」大集合　懶得扛必看「隱藏版買法」

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

政治熱門新聞

台南市副議長林炳利病逝！　享壽60歲

周玉蔻才嗆「我喜歡被告！」　今鞠躬道歉

最新民調：北市蔣萬安27.76%居冠　竹市高虹安26.01%狠甩藍綠

周玉蔻猛攻緋聞案　北市預測當選率曝

蔡玉真向張淑娟道歉　「我自始至終無意說出真正女主角姓名」

日本不認高端　矢板明夫：做得不對

被周玉蔻酸「太醜」　柯：祝福！

快訊／徐巧芯宣布：即起拒上「周玉蔻任何節目」

周玉蔻猛打緋聞案　他曝民進黨背後盤算：很多人都掉進陷阱了

快訊／周玉蔻再喊支持陳時中　「不趕柯文哲出政壇我就不姓周」

爆柯文哲「調情」！　周玉蔻：偷跑到我辦公室密談一個小時

大場面！徐巧芯酸爆周玉蔻「要被告了才道歉」

周玉蔻緊咬身世！喊話「快來告我」　蔣萬安：選舉要有底線

綠營全面攻擊高虹安！吳子嘉曝背後原因

更多熱門

相關新聞

廖錦祥辭世家屬低調　林佳龍選戰行程目前未異動

廖錦祥辭世家屬低調　林佳龍選戰行程目前未異動

奇美實業今（26日）公告，奇美集團董事長廖錦祥因病於25日辭世，享壽85歲。廖錦祥女兒廖婉如為民進黨新北市長候選人林佳龍的太太，對於廖錦祥的辭世，林佳龍競辦低調沒有回應；此外，據悉目前林佳龍的選戰行程未因此有任何異動。

綠營苗栗民調罕見搶第一　徐定禎號召「陸海空三軍」：要拉大領先

綠營苗栗民調罕見搶第一　徐定禎號召「陸海空三軍」：要拉大領先

控謝國樑涉洗錢　民進黨團：掏空案獲利逾1億元

控謝國樑涉洗錢　民進黨團：掏空案獲利逾1億元

快訊／徐巧芯宣布：即起拒上「周玉蔻任何節目」

快訊／徐巧芯宣布：即起拒上「周玉蔻任何節目」

周玉蔻道歉還找架吵　陳時中：對張淑娟受到傷害感到遺憾

周玉蔻道歉還找架吵　陳時中：對張淑娟受到傷害感到遺憾

關鍵字：

侯友宜林佳龍2022九合一大選2022新北市長

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

快訊／劉雨柔離婚！

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

全家發票中獎名單一次看！

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面