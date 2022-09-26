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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控謝國樑涉洗錢　民進黨團：掏空案獲利逾1億元

▲謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長參選人謝國樑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

基隆市長選戰倒數兩個月，民進黨立法院黨團26日舉行記者會指控，國民黨基隆市長參選人謝國樑涉不法取得1億多元，根據德信證券掏空案起訴書，德信證券宣稱謝國樑曾經營的金星國際借貸320萬美金，所以事後還款，但金星國際資本額要在6年內暴增35倍才有能力借款。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵、基隆市議員張顥瀚今天上午舉行「踢爆謝國樑涉洗錢？從天而降的320萬美金」記者會。

羅致政表示，案件源於林冠百涉嫌掏空公司資產，因此遭檢方起訴，其中有一筆1億100多萬元的鉅款，跑到謝國樑的金星國際公司，而謝國樑、林冠百聲稱這是還借款，然而，金星國際當時的資本額只有700萬元，為何有320萬美金可以借林冠百，是否真的有這筆借貸關係，而且還款金額中，有300多萬元的利息是給謝國樑個人，如果是用公司名義借款，為何錢會給謝國樑？此外，金星公司的資金規模是如何膨脹的，也令人質疑。

林靜儀說，這兩家公司都是台灣的公司，為何借款是用320萬美金，而且如果這筆借貸關係為真，成立於2012年的金星公司，在6年間至少暴賺14倍。

林楚茵則透過臉書質疑，這筆借款是否只是製造一個債權名義，讓涉嫌掏空的資金以償還借款名義洗白，如此收受他人犯罪所得，或意圖掩飾、隱匿特定犯罪所得來源，使他人逃避刑事追訴，就是《洗錢防制法》所禁止的洗錢，不論這筆借款是否真實存在，都可能涉及無數的法律爭議，基隆市民值得清楚的交代，呼籲謝國樑對外說明不要迴避閃躲。

對於民進黨團指控，謝國樑說，這是一個大烏龍，這個借貸是3個公司，一共借貸給對方1億元台幣，金星資本額700萬台幣，其中借貸只佔300萬台幣，而另外有多人股東的公司，則負責其餘的借貸款項，其中一家公司，資本額就有700萬美金，因此借貸230萬美金並不是問題，民進黨根本完全搞錯了。

謝國樑表示，因此，這是3個公司一起的借貸行爲，並非金星國際一個公司單獨借貸上億元，針對民進黨立院黨團不實的指控，希望能夠得到一個正式的道歉。

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