快訊／徐巧芯開第一槍！　即起拒上「周玉蔻任何節目」

記者邱晟軒／綜合報導

媒體人周玉蔻連日在政論節目中影射蔣萬安的血統問題，更直指其父親蔣孝嚴當年緋聞女主角是張淑娟，面對張淑娟提告，周玉蔻突然一改強硬態度，今（26日）在北檢門口向張淑娟90度鞠躬道歉，引發各界熱議。對此，台北市議員徐巧芯宣布，即起拒上周玉蔻任何節目，呼籲「政治人物不分顏色一起響應」。

周玉蔻今天上午現身北檢向張淑娟鞠躬道歉，並解釋「很抱歉，中間我用各種不同的方式尋找張淑娟小姐，但是沒有找到人，今天張淑娟小姐的憤怒，我非常了解，因為我個人也曾經是受害者，今天張淑娟要來提告，我希望跟她親自說明。」

周玉蔻表示，如果張淑娟個人名節、清白受到不明之冤，我願意今天公開向台灣所有國民跟全世界的人士，表示我在新聞工作上的道歉，「我在這裡向張淑娟道歉，深深一鞠躬。」

▲張淑娟今正式提告周玉蔻，周玉蔻在北檢門口鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

針對周玉蔻近來在節目中窮追猛打他人隱私、狂開地圖砲行徑，徐巧芯在臉書氣憤發文表示，為什麼國家通訊傳播委員會（NCC）如此放任惡毒周玉蔻利用媒體傷害無辜的人？她更諷刺NCC的縮寫為「Need Co Co（需要蔻蔻）」。

徐巧芯更宣布，本人即日起拒上周玉蔻任何節目，包含電視、廣播、直播，歡迎政治人物不分顏色一起響應。

▼徐巧芯宣布，即日起拒上周玉蔻任何節目、廣播。（圖／徐巧芯臉書）

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