綠營苗栗民調罕見搶第一　徐定禎號召「陸海空三軍」：要拉大領先

▲徐定禎女兒、模特兒里唯與太太。（圖／徐定禎競選總部提供）



記者陶本和／台北報導

中廣及蓋洛普公司26日發表最新民調，其中70年來民進黨從未執政過的苗栗縣，民進黨的縣長參選人徐定禎意外領先無黨籍參選人鍾東錦與國民黨參選人謝福弘。對此，徐定禎表示，苗栗三角督選情要對抗分裂的國民黨，進入選舉熱戰，他會「陸海空三軍齊發」努力拉大領先，有信心可以贏得選舉。

中廣及蓋洛普公司民調顯示，徐定禎獲得15.44%支持，而鍾東錦有15.11%、謝福弘為7.50%。針對此結果，雖然僅取得微幅領先，但對於綠營來說，70年從未取得執政的縣市，可以在民調上取得領先，是極為罕見的狀況。

對此，徐定禎表示，多份民調已清楚顯示他的民調支持度第一，特別是競選總部成立造勢大會上請到兼任黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德合體站台，現場也聚集超過3000位民眾，炒熱苗栗的綠營選情，而鄉鎮說明會也非常熱鬧，他有信心未來民調還會向上衝、拉大差距。

徐定禎提及，對比其他縣市，苗栗高達四成不表態率，顯示苗栗長期受黑金政治、派系選舉把持的特殊的選情結構，民眾不願意主動表態，他有信心繼續爭取中間選民支持，提高支持度團結翻轉苗栗。

徐定禎表示，苗栗隊已經準備好了，競選團隊陸海空三軍齊發：首先「陸戰三支箭」，他會勤走問政說明會、菜市場夜市掃街拜票、社團社區關懷據點；而「海戰苗栗隊」：民進黨在18鄉鎮的議員、代表、村里長與候選人，地方黨公職人海戰術動起來；最後是「空戰新苗栗」，他則提出五大願景，包括科技新苗栗、文化新苗栗、農業新苗栗、觀光新苗栗、宜居新苗栗，要用政策爭取更多鄉親的支持。

至於國民黨苗栗縣長候選人謝福弘則表示，看到這份民調發現除了誤差值高達4.99%，誤差奇高，再加上回答尚未決定以及拒絕回答的比例高達48.25%，也就是苗栗縣有將近一半的民眾不願意或不敢表態，突顯出苗栗縣長的選舉氣氛籠罩在恐懼當中，更讓這份民調數據嚴重失真。