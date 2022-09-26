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周玉蔻道歉還找架吵　陳時中：對張淑娟受到傷害感到遺憾

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻到場道歉 王鴻葳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張淑娟今天赴北檢提告周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻近期砲轟國民黨台北市長參選人蔣萬安身世之謎，指控其父蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，張26日親赴台北地檢署提告，泣訴「一點媒體的專業素養都沒有」，而周則突然現身鞠躬道歉，還與台北市議員王鴻薇互相叫罵10多分鐘。對此，民進黨台北市長參選人陳時中下午受訪說，「我們對張淑娟小姐受到傷害也感到很遺憾」，自己對自己做過、講過的話負責。

周玉蔻近日緊咬蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞，點名前中國小姐張淑娟是緋聞女主角，而張今天親赴北檢提告，周玉蔻也到現場，還說如果張認為受不明之冤，她願意道歉，「我在此向張淑娟深深一鞠躬」；而張因不想跟周打照面，等到周離開現場後才現身，未料周又折回現場，還伸手去拉張稱「張小姐，我跟妳道歉」，先前與周互罵長達10分鐘的王鴻薇見狀，趕緊擋下周，雙方展開追逐戰。

對此，陳時中今天下午赴萬華廣照宮參拜後受訪說，今天早上周玉蔻出來向張淑娟道歉，事情已經很清楚了，「我們對張淑娟小姐受到傷害也感到很遺憾」；媒體追問周道歉對於陳的選情是否加分？陳歪頭想了一下說，其實這幾天大家常問自己這個問題，但這不是他考慮的範圍，「我一向認為，每一個人都是獨立、自主的個體，自己對自己做過跟講過的話負責，大家努力讓社會比較能夠平穩，讓競選本身可以回歸到政策的本質」。

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻到場道歉 王鴻葳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前往道歉的周玉蔻卻與王鴻薇對罵10多分鐘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻到場道歉 王鴻葳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張淑娟今天在媒體面前痛哭。（圖／記者屠惠剛攝）

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