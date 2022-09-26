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賴香伶批桃園公共工程品質缺失　市府：徹底檢討不要過度放大

▲賴香伶批桃園公共工程品質缺失，市府回應：徹底檢討不要過度放大

▲桃園國民運動中心游泳池漏水問題，市府表示今年10月開始修繕工程。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

針對民眾黨桃園市長參選人賴香伶26日質疑桃園市政府工程品質一事，市府新聞處長詹賀舜表示，桃園在升格後非常重視公共工程品質的控管，整體公共工程品質提高很多，屢獲獎項肯定，對於工程問題，市府皆務實面對，且多數問題都已解決，請不要過度放大。

詹賀舜強調，市府未來也一定會做好把關工作、嚴格控管，努力提供市民最好的工程品質。詹處長說明，桃園國民運動中心游泳池漏水問題，主要是原營造廠商無預警倒閉，非既定採購程序可預見，市府以務實態度處理後續作業，且營造廠廠商仍有工程保固金可使用，但因負責營運的救國團動用資金需黨產會同意，因此時間有所延宕，目前黨產會已同意動用。

此外，此次將優化泳池池體材質，提昇游泳池服務品質、設施安全及延長使用期限等效益，因此市府也編列經費，泳池問題將一次解決，預計於今（111）年10月開始修繕工程。

詹賀舜指出，有關北景雲計畫大湳消防分隊部分約提報150幾項缺失，這些缺失其實都是市府主動列管項目，目前新工處多數都已改善，一些大型建設館舍開館都會有類似狀況，例如：台中歌劇院、衛武營、台北表演藝術中心等，館舍在使用過程皆會發現瑕疵，所以才會有驗收後的保固機制，並以保固金來做後續改善。

詹賀舜說，楊梅區公所行政大樓部分，新工處已責成第三公正單位桃園土木技師公會做責任判定，目前結構體安全，並已完成基地地錨補強，如建物經評估確認安全則可如期啟用，其中地錨補強經費，由市府先代墊3,000萬元經費，後續將追究廠商責任，求償相關經費。

他表示，有關平鎮文化公園地下停車場工程，目前正常施工中，今年10月會完工，預計11月啟用。此外，交通局委託桃園市建築師公會已於109年6月22日鑑定完成，致災原因是結構技師的結構計算疏失，導致樓板設計載重不足，地檢署已經起訴相關人員。

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