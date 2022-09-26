民調支持度被侯友宜輾壓　林佳龍：先爭取綠營選民回籠

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

今（26日）一份新北市長選戰最新民調指出，國民黨侯友宜支持度以51.96％，勝過民進黨林佳龍21.74％。對此，林佳龍表示，他競選時間很短、選區很大、對手很強，這結果是可以預期的，但他不會受到民調影響，持續爭取選民認同。

《自由時報》26日公布一份民調，指出國民黨新北市長候選人侯友宜的支持度51.96％，勝過林佳龍21.74％；此外，侯在各年齡層皆領先林，甚至2018投給時任綠候選人蘇貞昌的人，60.76％投給林，轉頭給侯的有18.57％，但當年投給侯的人，僅5.85％改挺林。

對此，林佳龍上午在汐止受訪時表示，他持續努力爭取選民認同，現在團隊士氣很高，越戰越勇，也會參考各家民調，但不會受民調影響，最重要是，他在基層感受到支持者的熱情，這情況是越來越好。八年前立法院長游錫堃挑戰尋求連任的時任新北市長朱立倫，民調也是呈現相似現象，所以他會更努力接觸每個選民，提出好的政見。

林佳龍也說，他投入選戰時間的比較晚，這次可說是競選時間很短、選區很大、對手很強的一場選戰，（民調結果）這是可以預期的。

對於如何凝聚綠營選票？林佳龍表示，侯友宜經營新北12年，有相當實力，而他自己選民熟悉度則相對低，但隨著選戰逐漸推展，知名度提高、熟悉度增加，表示還有很大空間。確實選戰策略會先爭取綠營選民回流，從幾個重大事情來看，綠營支持度增加中。