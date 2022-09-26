最新民調：北市蔣萬安27.76%居冠　竹市高虹安26.01%狠甩藍綠

▲台灣民眾黨立委高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

地方選舉投票日倒數61天，中廣及蓋洛普公司26日發表台北市、桃園市、 基隆市、宜蘭縣、新北市、新竹市、苗栗縣、澎湖縣等8縣市最新民調，結果顯示，國民黨台北市長參選人蔣萬安以27.76％支持度居冠，超過無黨籍參選人黃珊珊20.9％、民進黨參選人陳時中19.72％；另外近期身陷涉抄爭議的台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安支持度26.01％居冠，領先藍綠兩黨。

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

民調結果顯示，台北市長選舉方面，蔣萬安支持度27.76％最高，領先黃珊珊20.9%、陳時中19.72％；桃園市長選舉方面，民進黨參選人鄭運鵬24.77％，國民黨參選人張善政21.38％，無黨籍參選人鄭寶清4.49％，藍綠戰況膠著；基隆市長選舉方面，民進黨參選人蔡適應28.48％、國民黨參選人謝國樑27.22％、時代力量參選人陳薇仲2.89％，藍綠差距仍在誤差範圍內。

另對其他縣市，民調顯示，宜蘭縣長選舉部分，尋求連任的國民黨縣長林姿妙30.47％、民進黨參選人江聰淵20.97％、民眾黨參選人陳琬惠4.31％；新竹市長選舉方面，高虹安支持度26.01%，而民進黨參選人沈慧虹18.22％、國民黨參選人林耕仁14.25％；苗栗縣長選舉方面，民進黨參選人徐定禎15.44%、無黨籍參選人鍾東錦15.11%、國民黨參選人謝福弘7.50%；澎湖縣長選舉方面，民進黨參選人陳光復21.02%、國民黨參選人賴峰偉18.15%、無黨籍參選人葉竹林17.23%。

本調查主要目的為瞭解及預測今年各選情重點或膠著縣市，符合投票資格的選民，對各縣市長候選人的投票傾向，同時針對住宅電話簿與手機號碼進行隨機調查訪問，於9月13日至9月21日間分別進行民調，各縣市執行成功樣本數如下：台北市802份、抽樣誤差正負3.53％；桃園市800份、抽樣誤差正負3.54％；基隆市401份、抽樣誤差正負4.99％；宜蘭縣400份、抽樣誤差正負5％；新北市800份，抽樣誤差正負3.54％；新竹市602份，抽樣誤差正負4.08％；苗栗縣401份，抽樣誤差正負4.99％；澎湖縣402份，抽樣誤差正負4.99％。

▼蓋洛普公司今天發表最新民調。（圖／翻攝自民調簡報，下圖同）