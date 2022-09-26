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先筆記！超商「美式、拿鐵買2送2」只有3天　APP加碼下殺半價喝

▲▼OK CAFÉ升級莊園豆。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商限時3天指定咖啡買2送2。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控準備開喝！為迎接即將到來的國際咖啡日，有超商宣布祭出最新限定優惠，於全門市爽喝「美式／拿鐵買2送2」，不限冰熱且只有3天，期間再加碼於雲端商城推「大杯指定咖啡10杯5折」優惠，相當於買1送1，把握機會囤一波。

OK mart「國際咖啡日」限時優惠來了，9月29日至10月1日連3天於全門市祭出「莊園級美式/拿鐵」及「大杯濃厚系莊園級美式/拿鐵」，不限冰熱通通可享「同品項買2送2」優惠，提醒濃厚系列有部分門市不提供；加碼於OKmall雲端商城推「大杯莊園級美式/拿鐵同品項10杯下殺5折」，等於買1送1，先筆記再說。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11國際咖啡日優惠快收。（圖／業者提供）

另，7-11即日起也有一系列「國際咖啡日」限定活動，其中，APP至10月18日前推出「翻翻樂活動」，每人（帳號）每天各有2次遊戲機會，完成指定關卡就有機會獲得指定CITY品項最低「任選2杯半價」，且活動首3周還加碼凡當周兌換滿2次任選2杯85折，隔周就送濃萃美式買1送1券1張。

除外，即日起至10月4日止還有CITY PRIMA精品咖啡優惠，包括精品美式、精品拿鐵「任選同品項第2杯10元」，冰熱任選。

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