超商最新「2款爆餡麵包」！咬下是滿滿明太子　限時33元爽吃

▲7-11推出「愛餡大亨」2款秋冬新品。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

下午茶就這樣吃！就有超商推出「2款超邪惡爆餡新品」，吃得到秋冬限定「明太子」口味，鬆軟的麵包裡鋪滿明太子與奶油調製成的美味沙拉，另一款則能吃到豐富的雞蛋沙拉搭配燒烤火腿片，且即日起還可享「任選2件66元」優惠。

7-11人氣麵包品牌「愛餡大亨」即日起推出2款鹹口味新品，明太子控一定要搶吃「博多明太子」口味，使用日本正宗博多明太子與奶油調製成美味沙拉，吃起來鮮香微辣，搭配麵包口感更豐富；另一款是「雞蛋火腿」，香甜雞蛋沙拉帶有顆粒口感，搭配燒烤火腿片、黑胡椒提味，口感大滿足。

以上2款新品還可搭配優惠，即日起至10/4止，愛餡大亨系列商品「任選2件66元」，平均只要33雲就能爽吃。另外，熱食的部分也有新品「綠竹筍排骨湯」，攜手米其林入選餐廳「膳馨」聯名打造，特選當季綠竹筍限量生產，口感脆嫩，使用在地排骨熬煮，肉質鮮美，整體喝起來清甜爽口。

▲7-11新品「綠竹筍排骨湯」清甜爽口 。

全家也帶來最新3款麵包、土司，其中必吃「韓式辣醬鮪魚滿餡麵包」，選用柔軟麵包體搭配馬鈴薯拌入滿滿鮪魚、洋蔥、黑胡椒，再結合甜辣韓式辣醬，每一口都超濃郁超滿足，再來是「旺來金萱夾心土司」，內餡使用台農17號金鑽鳳梨熬製成的果醬，搭配香醇金萱茶奶霜，大口咬下香氣十足，最後是濃郁雞蛋結合完美沙拉醬、蛋白丁的「雞蛋沙拉三明治」，即日起陸續開吃。

▲「韓式辣醬鮪魚滿餡麵包」咬下能吃到馬鈴薯結合黑胡椒、洋蔥拌成的鮪魚餡，還加了特調韓式辣醬，甜辣滋味一次滿足。（圖／全家提供，下同）

▲雞蛋沙拉三明治吃得到濃濃蛋奶香。