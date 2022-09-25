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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陽明山看夜景找誰？　陳時中：黃珊珊、蔣萬安兩個都想帶

▲▼陳時中赴台大出席「與市長有約」座談會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉投票日倒數兩個月，民進黨台北市長參選人陳時中近日接受公共電視「36題愛上你」專訪，被主持人吳姍儒問及，如果要邀請國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊其中一人去陽明山看夜景會找誰？陳說，「我兩個都想帶，不過他們兩個都不會讓我帶」。

陳時中近日接受公視「36題愛上你」專訪，由主持人吳姍儒、唐綺陽、炎亞綸接連提出36道問題，節目25日晚間上映。

吳姍儒詢問，陳時中喜歡上山看風景嗎？如果今天要去陽明山看夜景，會帶蔣萬安還是黃珊珊？陳說，這題比較容易回答，「我兩個都想帶，不過他們兩個都不會讓我帶」，還跟主持人說下次蔣、黃來節目的時候，問他們願不願意跟自己去。

吳姍儒也問及，聽說陳時中上課喜歡坐最後一排，目的是要翹課方便？陳時中連忙說，比較不會打擾到其他的人；吳追問，為什麼要翹課？陳時中說，那時候當學生就難免這樣子，大家都當過學生，但是他後來也跟自己小孩講說不要這樣子，再補上一句說，太無聊也沒關係啦，並反問吳，「難道妳都沒有翹課過？」吳說，「我這輩子沒有翹課過」，陳驚訝說，「真的有這種人？」引發全場哄堂大笑。

吳姍儒說，其實陳時中有很多資訊是平常不知道的，例如他喜歡打撞球、會打橋牌，還會辦舞會、會跳舞，然後還很愛唱歌？陳時中連忙否認，「沒有，唱歌這是謠傳，唱歌我大概是近10年的事情，以前我是不唱歌的」，還說當年特別愛聽美國Billboard排行榜的歌，此外，有一年去世界衛生大會開會參加僑胞晚宴，有人唱了蔡振南的「母親的名叫台灣」，聽了覺得很感動，就喜歡這首歌了。

隨後吳姍儒、唐綺陽、炎亞綸接連追問，是否有聽過炎亞綸和藝人吳宗憲的歌？並當場唱起歌來，陳時中只笑著說他有聽過，但沒有跟著唱，還說他一定要搭配一段一段歌詞出來才會唱。

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