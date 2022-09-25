　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安嗆綠違法擴權　柯建銘深夜千字長文：太心虛了吧！

▲▼民進黨立法院黨團召開「私設刑堂假考察 國民黨濫權施壓」記者會 柯建銘親自主持。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安拒答博士論文是否有資策會授權等質疑，日前透過臉書表示，民進黨立法院黨團行文資策會，要求提供她任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等資料，批評違法擴權。對此，民進黨團總召柯建銘25日晚間發出一篇1580字長文並搭配「承擔者」圖片字樣反擊稱，資策會董監事由經濟部指派，政府有實質控制力，且研究計畫、財務計畫都要送經濟部、行政院審查通過，委辦、補助經費都送立法院審議，請高不要不專業又要罵人。

柯建銘表示，「高虹安，你還是立法委員？知道自己的職權嗎？」他指出，資策會是經濟部所屬財團法人，每年從政府各部門取得的補助及委辦經費佔其總預算4分之3，例如2022年佔新台幣34.9億元，2023年佔30億元，就要在高虹安所屬的經濟委員會審查，「尤其妳當年研究計畫，經費100%來自經濟部，妳懂嗎？還要罵我無知？」

柯建銘表示，民進黨黨團行文經濟部資策會，何錯之有？有違法擴權嗎？不要再操作什麼民進黨黑手伸入資策會，什麼太可怕了，是高虹安太心虛了吧！凡走過必留下痕跡，高應冷靜面對法律面及智財權的問題，高在資策會常出國，薪水照領，績效費也領，公私不分，也無正式申請出國進修，又同時是科智的創辦人，又同時到大陸面試鴻海集團創辦人郭台銘，「博士拿到後，論文一魚三吃，也馬上到鴻海上班，也無妳自己所言回資策會再上班6個月？稍具好奇心的國人，正等待妳自己去回答」。

柯建銘指出，聲量及操作網路媒體掩蓋高虹安可能的犯行，最近聲量大躁其實是她面對問題的「態度」犯眾怒所引發的，不要再講國家機器。他說，政治是非常艱難、專業的，做人做不好，政治絕對做不好，因為隨時有挑戰、攻擊、抹黑，心理素質及人格特質是最基本的，也要有理想性、使命感、高度熱情、耐煩耐操、同理心、貼近民眾。

此外，柯建銘表示，高虹安身上顯現出不斷跳槽的印記，她到資策會同時念博士，拿到博士學位後，隔天到鴻海上班，不到1年，當台灣民眾黨不分區立委，站在台北市長柯文哲、郭台銘兩個巨人身上，加上政治史上首創不分區立委當一半又空降選新竹市長，「為新竹？為柯P選總統墊腳石？對新竹生疏，無感情，靠操作媒體、網紅、聲量難成大器」。

柯建銘最後喊話說，高虹安近日形塑出「高傲、虛假、謊言」，和民進黨新竹市長參選人沈慧虹的「專業、認真、誠懇」形成強烈對比，想必新竹市民看的懂才對，呼籲高應該深思如何調整面對，不要再罵人，「逆增上緣，善哉善哉」。

▲▼柯建銘承擔者。（圖／翻攝自柯建銘臉書）

▲柯建銘在臉書貼出「承擔者」照片回應高虹安。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）

▲▼高虹安回應柯建銘施壓資策會。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲高虹安日前批評民進黨團施壓資策會。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
阿公騎車載6歲孫女遇劫！遭貨車追撞1死2重傷　阿嬤被撞身亡
這4種朋友「一直在消耗你」！你身邊有幾個
台南Josh約會啦啦隊女神！　「情侶鏡頭」全被大螢幕轉播
台南10歲童「開山貓」熟練刨路　爸爸道歉了
港「最美主播」被求婚了　甜蜜秀鑽戒
《惡作劇之吻》17年了「一家人合體」！ 鐵粉：不敗經典

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安發言人酸「牙醫不是醫師」　李德維晚間道歉！

高虹安嗆綠違法擴權　柯建銘深夜千字長文：太心虛了吧！

綠營「全黨圍剿」高虹安原因曝！吳子嘉公布最新民調：她很危險

綠開嗆高虹安翻車了？　網揪沈慧虹也說過「香山是新竹市後花園」

陽明山看夜景找誰？　陳時中：黃珊珊、蔣萬安兩個都想帶

被「只有祝福」4字惹怒！周玉蔻封鎖柯文哲　批「髒東西像蟑螂」

周玉蔻告白「我就愛阿中」！釣出柯文哲本人神回　萬人朝聖笑瘋

周玉蔻臉書酸「高腰褲太醜」只愛陳時中　釣出柯文哲親回4字

確定要告了！張淑娟明10：30親自赴北檢　向周玉蔻提告

反嗆侯友宜陣營劃不到重點　何博文：偽造聲明是事實

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

媽問3歲女兒「胎內記憶」　她曝：我只選把鼻沒選妳

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

蔣萬安發言人酸「牙醫不是醫師」　李德維晚間道歉！

高虹安嗆綠違法擴權　柯建銘深夜千字長文：太心虛了吧！

綠營「全黨圍剿」高虹安原因曝！吳子嘉公布最新民調：她很危險

綠開嗆高虹安翻車了？　網揪沈慧虹也說過「香山是新竹市後花園」

陽明山看夜景找誰？　陳時中：黃珊珊、蔣萬安兩個都想帶

被「只有祝福」4字惹怒！周玉蔻封鎖柯文哲　批「髒東西像蟑螂」

周玉蔻告白「我就愛阿中」！釣出柯文哲本人神回　萬人朝聖笑瘋

周玉蔻臉書酸「高腰褲太醜」只愛陳時中　釣出柯文哲親回4字

確定要告了！張淑娟明10：30親自赴北檢　向周玉蔻提告

反嗆侯友宜陣營劃不到重點　何博文：偽造聲明是事實

Mini Cooper「限量紀念版」鋼琴黑套件上身　加入星條點綴更獨特

Skoda概念車外觀根本「蝙蝠車」！原來是要向經典賽車致敬

英首相特拉斯：英國決心與盟國合作　確保台灣能自我防衛

戴維斯可能改列洋將　勞動部回應了！

拋開旅外光環　林鋅杰自培投入味全龍：從零開始不放棄

夏如芝結婚2年拍婚紗！　「背面全空到屁股」辣爆…當媽身材驚呆

李允傑首節飆20分　政大教頭陳子威盼他頂上張鎮衙火力

白皙正妹突「體重暴增」變醜八怪！就醫才知腦袋長腫瘤

日大魔王真田卓連兩站奪冠　期許成為輪網界費德勒培養新秀

阿公騎車載6歲孫女遇劫！遭貨車追撞1死2重傷　阿嬤被撞身亡

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

陳時中和周玉蔻交情有多好？　他列6點曝「情深意濃」

快訊／切割周玉蔻！陳時中：一點私交都沒有

被周玉蔻酸「太醜」　柯：祝福！

確定要告了！張淑娟明10：30親自赴北檢　向周玉蔻提告

周玉蔻告白「就愛阿中」　釣出柯文哲神回

陳時中自曝情史　支持者看完笑了

陳時中切割是「放電」開示！　周玉蔻告白：我敬愛你

周玉蔻猛攻陳年緋聞　陳時中：不牽扯無辜的人

被問柯文哲最爛的政策是什麼？　陳時中：罄竹難書

蔣萬安發言人酸「牙醫不是醫師」　他氣炸嗆道歉「陳時中是牙醫之光」

反拍記者挨罵！　高虹安喊「秀手機殼」：機靈化解狀況

被4字惹怒！周玉蔻封鎖柯文哲

北市中山北路、北安路口　10月起2階段開放機車

周玉蔻曝猛攻蔣家「32年前導火線」：世紀大騙局

更多熱門

相關新聞

綠營全面攻擊高虹安！吳子嘉曝背後原因

綠營全面攻擊高虹安！吳子嘉曝背後原因

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控論文抄襲，後續開記者會澄清，卻又因此引發「戰學歷」的爭議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，高虹安現在民調贏5％，最大的支持者是年輕人，但這些人的投票率不高，若是民進黨江高虹安打掉，就有機會贏。

綠開嗆高虹安翻車了？　網揪沈慧虹也說過「香山是新竹市後花園」

綠開嗆高虹安翻車了？　網揪沈慧虹也說過「香山是新竹市後花園」

陽明山看夜景找誰？　陳時中：黃珊珊、蔣萬安

陽明山看夜景找誰？　陳時中：黃珊珊、蔣萬安

周玉蔻告白「就愛阿中」　釣出柯文哲神回

周玉蔻告白「就愛阿中」　釣出柯文哲神回

台南永康林燕祝、謝龍介聯合競選總部成立

台南永康林燕祝、謝龍介聯合競選總部成立

關鍵字：

柯建銘高虹安2022九合一大選2022新竹市長

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

淡水這所私大「停招邊緣」　房東租不出去

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！

浴室矽利康發霉！網曝神招：一晚就有效

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

快訊／吳姍儒挺5月孕肚首現身！ 「超不科學狀態」曝光…全場嚇傻

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

遊戲實況主爆偷吃女粉人妻！綠帽夫提告結果曝

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

快訊／7-11開出3張千萬發票

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面