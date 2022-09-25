高虹安嗆綠違法擴權　柯建銘深夜千字長文：太心虛了吧！

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安拒答博士論文是否有資策會授權等質疑，日前透過臉書表示，民進黨立法院黨團行文資策會，要求提供她任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等資料，批評違法擴權。對此，民進黨團總召柯建銘25日晚間發出一篇1580字長文並搭配「承擔者」圖片字樣反擊稱，資策會董監事由經濟部指派，政府有實質控制力，且研究計畫、財務計畫都要送經濟部、行政院審查通過，委辦、補助經費都送立法院審議，請高不要不專業又要罵人。

柯建銘表示，「高虹安，你還是立法委員？知道自己的職權嗎？」他指出，資策會是經濟部所屬財團法人，每年從政府各部門取得的補助及委辦經費佔其總預算4分之3，例如2022年佔新台幣34.9億元，2023年佔30億元，就要在高虹安所屬的經濟委員會審查，「尤其妳當年研究計畫，經費100%來自經濟部，妳懂嗎？還要罵我無知？」

柯建銘表示，民進黨黨團行文經濟部資策會，何錯之有？有違法擴權嗎？不要再操作什麼民進黨黑手伸入資策會，什麼太可怕了，是高虹安太心虛了吧！凡走過必留下痕跡，高應冷靜面對法律面及智財權的問題，高在資策會常出國，薪水照領，績效費也領，公私不分，也無正式申請出國進修，又同時是科智的創辦人，又同時到大陸面試鴻海集團創辦人郭台銘，「博士拿到後，論文一魚三吃，也馬上到鴻海上班，也無妳自己所言回資策會再上班6個月？稍具好奇心的國人，正等待妳自己去回答」。

柯建銘指出，聲量及操作網路媒體掩蓋高虹安可能的犯行，最近聲量大躁其實是她面對問題的「態度」犯眾怒所引發的，不要再講國家機器。他說，政治是非常艱難、專業的，做人做不好，政治絕對做不好，因為隨時有挑戰、攻擊、抹黑，心理素質及人格特質是最基本的，也要有理想性、使命感、高度熱情、耐煩耐操、同理心、貼近民眾。

此外，柯建銘表示，高虹安身上顯現出不斷跳槽的印記，她到資策會同時念博士，拿到博士學位後，隔天到鴻海上班，不到1年，當台灣民眾黨不分區立委，站在台北市長柯文哲、郭台銘兩個巨人身上，加上政治史上首創不分區立委當一半又空降選新竹市長，「為新竹？為柯P選總統墊腳石？對新竹生疏，無感情，靠操作媒體、網紅、聲量難成大器」。

柯建銘最後喊話說，高虹安近日形塑出「高傲、虛假、謊言」，和民進黨新竹市長參選人沈慧虹的「專業、認真、誠懇」形成強烈對比，想必新竹市民看的懂才對，呼籲高應該深思如何調整面對，不要再罵人，「逆增上緣，善哉善哉」。

▲柯建銘在臉書貼出「承擔者」照片回應高虹安。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）

▲高虹安日前批評民進黨團施壓資策會。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）