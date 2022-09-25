綠營「全黨圍剿」高虹安原因曝！吳子嘉公布最新民調：她很危險

▲吳子嘉表示，民進黨瘋狂攻擊高虹安、不打林耕仁，是因為知道「打掉高虹安就會贏」。（圖／高虹安競辦提供）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控論文抄襲，後續開記者會澄清，卻又因此引發「戰學歷」的爭議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，高虹安現在民調贏5％，最大的支持者是年輕人，但這些人的投票率不高，若是民進黨將高虹安打掉，就有機會贏。

吳子嘉在YouTube節目《董事長開講》表示，依據民調數據，高虹安擔任下屆新竹市長的適合度為36.9％、沈慧虹為34.2％、林耕仁則是31.0％，3人都有30％以上，其實還算不錯。

至於民調支持度，最高的3人則分別是高虹安29.9％、沈慧虹24.9％、林耕仁21.2％。因此，吳子嘉表示，這就是民進黨瘋狂攻擊高虹安、不打林耕仁的原因，「他知道高虹安打掉他就會贏。」

▲吳子嘉表示，高虹安的年輕人支持度在新竹市是最高的，但年輕人有個毛病，就是投票率不高。（圖／高虹安競辦提供）



吳子嘉提到，高虹安有個弱點，還是可能會落選，因為高的年輕人支持度在新竹市是第一名，但年輕人有個毛病，「投票率不高嘛」，如果這些人不出來投票，高虹安可能就「掛了」。

因此，吳子嘉表示，目前民進黨的主要火力集中在基本盤，攻擊辛辛那提博士論文這塊，並非打給竹科的高科技人才看，而是打給50到70歲的勞苦大眾來看，這些人就是民進黨的基本盤。

吳子嘉引用一句名言，「謊話講一千遍就變真話了」，同時指稱新竹市最會講謊話的人「就是柯建銘」。吳子嘉說，他與柯建銘認識幾十年，「柯建銘是騙子！職業騙子、謊話大王」，沒有不敢騙的人。

▲吳子嘉分析，雖然高虹安目前民調贏5％，但仍相當危險。（圖／高虹安競辦提供）



吳子嘉提到，雖然現在高虹安的民調贏5％，但仍相當危險。吳子嘉比喻，高虹安的狀況，與台北的黃珊珊十分相似，黃珊珊也是北市年輕人支持度最高，且民眾黨與黃珊珊都沒有基本盤，民進黨、國民黨則都有基本盤，如果想要贏，就要把年輕人喊出來投票，還要這些年輕人回家，告訴父母「不要亂投票」。

吳子嘉說，柯文哲當初勝選，也是因為年輕人出來造反。不過，當資深媒體人黃暐瀚詢問「若郭台銘、柯文哲都去幫高虹安」時，吳子嘉則表示，因為柯文哲有兩面性，若真的跑去幫忙，可能會刺激一些票，讓支持者走掉。

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