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綠開嗆高虹安翻車了？　網揪沈慧虹也說過「香山是新竹市後花園」

▲民進黨批高虹安稱「香山是新竹後花園」是不懂新竹。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

▲民進黨批高虹安稱「香山是新竹後花園」是不懂新竹。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨臉書粉專25日批評民眾黨新竹市長候選人高虹安，把香山區說是新竹市的花園，根本不懂新竹，但網友在PTT揪出，民進黨新竹市長候選人沈慧虹及前新竹市長也曾有相似發言，讓其他網友留言諷，「綠能你不能 要講幾次」。

民進黨臉書粉專25日直指高虹安在香山區罟寮福德宮的里民說明會中，當場說了三次「後花園」，還說香山很有可能就是新竹市的後花園，批評高根本不懂新竹，香山人從來都不想當誰家的後花園。該粉專也說，以前的政治人物說「香山是新竹的後花園」，是因為過去的執政者不重視香山，但是，這八年來，包括林智堅跟沈慧虹在內的新竹市府團隊，努力改變香山，香山早已是新竹的靠山，不再是後花園。

對此，有網友在PTT政黑版以「虹姊也說了『香山後花園』是不是出局了？」為題，揪出沈慧虹曾說過，香山濕地生態公園完工後，香山地區生態旅遊空間將完整，成為市民的後花園。經記者查詢，該內文出自新竹市府產發處於2019年12月19日的新聞稿，標題名稱為「香山海岸大草原即將成形 今天舉辦開工典禮」。

另外，該網友也指出2017年10月18日的報導中，林智堅說香山地區是「新竹市的花園」。發文網友表示，民進黨最新文字獄力作，高虹安說「香山後花園」誰就是瞧不起新竹，就是貶低新竹，不了解香山，可是問題是沈慧虹也說過耶，這樣她是不是也出局了，「
期待民進黨痛批虹姊貶低新竹」。

其他網友回應，「又翻車了」、「沈慧虹根本不了解新竹」、「 顏色正確 沒事」、「綠能你不能 要講幾次」、「前任市長和副市長看來都不懂新竹」。

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