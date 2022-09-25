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秋節號誌故障「疑新車造成原系統負擔」　台鐵啟動電力及號誌盤檢

▲▼台鐵秋節號誌故障，近日邀專家學者進行計軸器傳輸訊號光藕隔離與波形訊號重建工程。（圖／台鐵）

▲台鐵秋節號誌故障，近日邀專家學者進行計軸器傳輸訊號光藕隔離與波形訊號重建工程。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵中秋連假期間花壇＝員林間號誌故障，未能及時修復，3天內影響396班次誤點，7.7萬名旅客受影響，台鐵近日再邀專家學者團隊進行計軸器傳輸訊號光藕隔離與波形訊號重建工程，台鐵局表示，近來大量投入新車和電務智慧化設備使原系統負荷產生變化，將整體盤檢電力及號誌系統。

秋節期間台鐵花壇員林間號誌故障，台鐵局表示，經台鐵運安處詳細調查，查明原因為該區間電力迴流系統不平衡，致列車經過時電流產生的干擾波增強；以及號誌電纜劣化造成抗干擾波能力衰減，二項綜合因素所致。再加上目前台鐵電務單位只有一般電壓電流錶等較簡單測量器材，使搶修時間過長，影響層面擴大。

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▲▼台鐵秋節號誌故障，近日邀專家學者進行計軸器傳輸訊號光藕隔離與波形訊號重建工程。（圖／台鐵）

▲台鐵秋節號誌故障，近日邀專家學者進行計軸器傳輸訊號光藕隔離與波形訊號重建工程。（圖／台鐵）

台鐵日前完成搶修後，則持續在該地點進行補強作業，包括電力迴流線、號誌電纜、接地和計軸模組干擾抑制等項目。昨日(9/24)再邀高雄科技大學專家團隊再次到員林機房，進行計軸器傳輸訊號光藕隔離與波形訊號重建工程，共有2位軌道系統博士與4位波形分析及抗干擾專家投入作業。

台鐵局長杜微表示，雖然這次搶修過程中檢視各項設備狀況都符合規章，保養檢查也都有紀錄，惟近年台鐵局大量投入新車、電務智慧化啓用新設備等，都使原系統負荷產生變化，台鐵局將啓動專案研究，會同外界專家學者、鐵研單位，對未來電力及號誌系統進行整體規劃，來消除潛在風險。

杜微指出，台鐵對老舊設備更新，以及搶修檢驗設備的購置，也會通盤檢討改善。秋節期間列車誤點，平交道異常影響地方民眾通行與生活不便，台鐵局謹再致上最深的歉意。

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