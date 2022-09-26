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強拍女官員裸照惡商　竟拿百億政府標案

行政院公共工程委員會認定，台鐵面對華盛營造出包後未予解約，已涉疏失。（翻攝工程會臉書）

▲行政院公共工程委員會認定，台鐵面對華盛營造出包後未予解約，已涉疏失。

圖文／鏡週刊

台鐵台中路段高架化因施工延宕遭違約罰款，意外扯出承包商華盛營造女主管蘇曉貞教唆押走鐵改局女官員強拍裸照，企圖逼台鐵放水，蘇女日前遭判刑2年半定讞，女官員也獲得240萬元賠償。行政院公共工程委員會近日發文各機關，要求各單位應避免將華盛列為決標對象，又意外揭露華盛早在2008年即捲入台鐵標案等不法事件，但因台鐵疏失未在政府公報通報華盛為問題廠商，讓華盛得以取得台鐵、國防部、台中與高雄市政府等36件重大標案，金額逾百億元，台鐵的內控失序恐難辭其咎。

因爆發得標廠商華盛營造前主管強拍女官員裸照，引起軒然大波的台中鐵路高架化弊案，經纏訟6年多，捲入其中的多位交通部鐵路改建工程局（簡稱鐵改局）官員，因罪證不足無罪定獻，但涉案的華盛營造則因偽造文書遭判有罪確定，該公司前主管因強拍女官員裸照也遭判刑入獄服刑。

▼華盛營造捲入擄台鐵官員強拍裸照案遭判賠，公司董事長蘇成達（圖）2020年另涉台鐵工程官商勾結案遭列被告，以30萬元交保。

華盛營造捲入擄台鐵官員強拍裸照案遭判賠，公司董事長蘇成達（圖）2020年另涉台鐵工程官商勾結案遭列被告，以30萬元交保。（東森新聞提供）

行政院公共工程委員會（簡稱工程會）近日發文給台鐵、營建署及10餘個政府單位，強調華盛營造捲入不法事件，各單位應避免將捲入不法事件及履約能力不佳的廠商列為決標對象，等同將這家過去專做政府大型工程標案的公司列入黑名單。

工程會調查指出，華盛營造早在2008年便涉及台鐵弊案，台鐵局後來未將其列入不具備履約廠商的名單，讓其無法承攬政府公程，顯有內控疏失，導致華盛此後仍拿下台鐵9大標案，直到2022年共拿下36件政府標案，總預算金額逾104億元，這些等於都是華盛多拿到的標案。

▼華成營造位於高雄市，2008年起承包的台鐵工程涉弊遭偵辦，但仍接連取得國家重大標案，總金額達百億元。

華成營造位於高雄市，2008年起承包的台鐵工程涉弊遭偵辦，但仍接連取得國家重大標案，總金額達百億元。（翻攝Google Maps）

工程會的函文指出，台鐵局沒有選擇適當的採購策略，排除履約績效不佳的廠商，致使華盛一再拿到台鐵標案。最不應該的是，華盛在政府36件標案中，26件以最低價得標，但工程會認為，台鐵局未能依《政府採購法》，對履約能力有問題廠商應採最有利標排除低價搶標，顯有重大缺失。

▼台鐵女官員堅持依法對華盛開罰，2015年騎車上班途中，遭華盛設局擄走，帶至竹東鎮火葬場附近的工寮（圖）強拍裸照。

台鐵女官員堅持依法對華盛開罰，2015年騎車上班途中，遭華盛設局擄走，帶至竹東鎮火葬場附近的工寮（圖）強拍裸照。（東森新聞提供）

工程會還舉例，華盛就是以最低價搶得牛埔溪橋改建工程標案，如果台鐵局當初能採最有利標或評分及格的最低標決標，早就可以排除華盛得標。

▼公共工程委員會9月1日發文給國防部等單位，提醒相關單位避免涉不法廠商成為決標對象。

公共工程委員會9月1日發文給國防部等單位，提醒相關單位避免涉不法廠商成為決標對象。（翻攝畫面）

華盛董事長蘇成達案發後曾發表公開信，痛批檢調起訴內容諸多不實，該公司官方臉書更在今年五月華盛遭判賠女官員前發文，指每隔固定週期，社會新聞事件就會刻意重新報導華盛「綁架官員拍裸照」案，頻率更甚於其他重大社經與政治事件，隱含目的與內情不單純，並強調圖利金額只有8萬元而非3,000餘萬元，同時還提醒社會大眾，面對商業活動或商務計畫，務必慎選合作對象，以免遭設計迫害，但如今華盛遭工程會發文打臉，更顯諷刺。



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