蔣萬安發言人酸「牙醫不是醫師」　他氣炸嗆道歉「陳時中是牙醫之光」

▲國民黨立委李德維。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊發言人、立委李德維日前表示，民進黨台北市長參選人陳時中僅是牙醫、連醫師都談不上，又如何能當衛福部長、憑什麼選市長？對此，台北市醫師公會理事長蕭仰嶔25日下午在陳時中競選市長牙醫界後援會成立大會怒嗆，這種說法對牙醫師職業不尊重，蔣萬安應該回應並提出道歉。

牙醫師出身的民進黨台北市長參選人陳時中25日出席牙醫界後援會成立大會，蕭仰嶔在致詞時表示，蔣萬安競選團隊發言人日前稱「牙醫師還稱不上是醫師」等語，這種說法對其職業不尊重，他要代表台北市牙醫師公會提出嚴正抗議，「蔣萬安道歉！希望蔣萬安團隊跟我們道歉，也有所回應」，牙醫師是在《醫師法》之下負責口腔疾病的診治，維護國人的口腔健康，與中西醫一樣都在該法之下，這點無庸置疑。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳彥廷補充，他要代表全國5.6萬多位牙醫師以及將近10萬相關工作同仁表達嚴正抗議，「（陳時中）部長您委屈了！」擔任市長不需要有非常顯赫的學經歷，而是需要從過去工作經驗中對人、對事的態度來看他是否是好市長，而陳時中是能夠帶領團隊向前行的領導者，讚美陳是「牙醫之光」。

此外，蕭仰嶔說，陳時中一路以來都是秉持「先利他才有利我」的精神來把事情做好，直到進入內閣團隊後，也是善溝通、有想法、非常有執行效率的好部長，兩年前一肩扛下中央流行疫情指揮中心指揮官的角色，帶領全國走過病毒肆虐，讓台灣在最少限制自由度之下維持正常生活，盼他能成為「首都城市的指揮官」帶領台北市。