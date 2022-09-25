侯友宜警大學歷陷羅生門　本人親回：警大對外已說得非常清楚

▲侯友宜25日替新北市議長蔣根煌競選總部開幕站台。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長侯友宜的警察大學博士學位近日受質疑，侯競選辦公室聲明指侯該學歷沒問題，但民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室則說，警大校長陳澤文否認校方有發任何聲明，讓此爭議陷入羅生門。對此，侯友宜25日上午回應，警大對外已經說得非常清楚了。

侯友宜25日上午替新北市議長蔣根煌競選總部開幕戰台，會前受訪時被問及論文爭議，有關林佳龍陣營稱警大未特別發聲明，侯回應，警大對外已經說得非常清楚了，謝謝。媒體追問是否跟陳澤文有瑜亮情結？侯友宜說，警大已經對外把所有資料來跟大家做報告。

根據侯友宜競辦公布的警大聲明，內文為：根據警大官方聲明指出，侯友宜民國69年畢業於中央警官學校，即分發警察機關服務，再於88年報考警大博士班甄試時，服務年資已逾18年，符合該校當年度研究生甄試入學簡章「從事法務、社會工作、心理、教育、醫學、警政、矯正及其他犯罪防治相關工作之公務員年資累計需滿10年以上者」規定。

該警大聲明也表示，侯友宜依據教育部「報考大學同等學力認定標準」第4條（現「入學大學同等學力認定標準」第8條）規定，「大學畢業獲有學士學位，從事與所習相關工作六年以上，並提出相當碩士論文之著作者」報考。警大嗣後亦依據教育部規定將當年博士班新生入學資格，函請內政部轉教育部審復，經回復「覆核無異」在案，侯友宜於93年通過論文口試並在6月畢業。

另外，侯友宜2018年以約29萬票差距勝過時任市長對手蘇貞昌；昨天侯出席「越-三重大造勢暨競選總部成立」活動，稱當中的「越」字是代表不斷超越自己。媒體今也詢問是否代表要贏過30萬票才有可能超越自己？

侯友宜說，他四年前謝謝市民給予機會，他跟蔣根煌攜手合作，讓新北在四年後，大家過的日子變得更好，期待某一天，我們都是會自己負責；今天的侯友宜跟新北市一定要超越昨天，明天新北市跟侯友宜一樣並肩作戰，超越今天，「我們是自己跟自己在比賽」，好好努力做事，贏得民眾支持，希望越做越好。