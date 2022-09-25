「防疫被世界肯定」　蘇貞昌對陳時中選情有信心

▲行政院長蘇貞昌(25)日下午視察屏東榮民醫院工程 。（圖／行政院提供）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌25日下午視察屏東榮民醫院新建工程，面對媒體詢問對民眾到日本旅遊還要自費PCR，被質疑讓民眾多花冤枉錢時表示，「疫苗是戰略物資，我們一定要支持自己有這種戰略物資」，他自己就打高端疫苗。

面對高端疫苗引發討論；蘇貞昌院長說，「疫苗是戰略物資，臺灣是全世界極少數能自己做疫苗的國家，我們一定要支持自己有這種戰略物資，當然也要爭取國際上通過科學檢驗後的認同，我自己就打了高端的疫苗。

另外，我們也知道因為國人同胞大家合作，第一線防疫人員的辛苦，所有的努力來到這個最後的一哩路，希望大家能夠從各方面都做好準備，為了我們國家能夠走向世界，也讓世界的觀光客能夠進來看到臺灣的美好，大家要多加油。」

對農委會陳吉仲主委被指2012年的研究案也涉嫌抄襲，蘇揆說，「陳吉仲主委都有詳細的說明，我們都很清楚地看到，希望不要因選舉而扭曲。」

針對北市選戰，周玉蔻猛攻蔣萬安的身世，蘇院長指出，「要選地方的首長，個人的領導能力和提出來的政見都非常重要。我們看到陳時中前部長，他在我們行政院的團隊裡面，都盡心盡力，表現非常高的領導力，而且就防疫工作、各方面努力，被世界肯定，而他從參選以來，也提出最完整的政見，各方面都可以讓臺北市民來檢驗，我對他很有信心。」