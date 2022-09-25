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客家小炒全國爭霸賽客菜西吃超時尚！胖匠守作料理奪冠

▲▼2022客家小炒全國爭霸賽準決賽、總決賽比賽採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲2022客家小炒全國爭霸賽圓滿成功，豐碩獎金和參賽經驗讓總決賽4組隊伍大讚太難忘。  （圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

一般人熟知的客家小炒在「2022客家小炒全國爭霸賽」中出現了許多新風味，比賽進入最終爭冠時刻，更是讓所有人萬分期待選手們還會再秀出哪些出乎意料、令人驚喜的美味！總決賽的4組隊伍必須在限時10分鐘及30分鐘內，端出「在地」與「時尚」兩種風格的客家小炒料理，同樣由米其林二星RAW創辦人國際名廚-江振誠、客家型男國宴主廚-邱寶郎、世界廚師協會(WACS)國際評審-司宛春、米其林一星台北美福大飯店米香台菜餐廳主廚-陳永華及2019、2020、2021連續三年榮獲米其林二星，Taïrroir態芮主廚何順凱(Kai Ho)5位超強評審來評分。進入總決賽的大楊梅鵝莊、家味香客家廚房、胖匠守作料理和銘師父餐廳的師傅們已經在爐台前準備就緒，究竟今年度的客家小炒王會花落誰家？由主持人曾國城按下倒數計時器，比賽正式開始！

邱寶郎表示，第一輪「在地風味客家小炒」的評審關鍵在於，料理是否完美運用在地元素，以及能否呈現小炒油鹹香滋味。另一方面，陳永華也將重點放在料理的味道和香氣上。江振誠認為第二輪比賽「時尚風味客家小炒」中的創新必須有未來性，「要能真的在餐廳賣給客人吃」；何順凱則表示，料理味道是否均衡又能乾淨不混雜是他的評審核心；司宛春則是提醒參賽者技巧跟味道都要兼顧。

第一個主題是結合在地傳統特色、有故事的客家小炒，僅10分鐘的料理時間考驗廚師們的真功夫和團隊合作精神！位於南投埔里的「家味香客家廚房」使用了「白豆干」，讓曾國城和評審們都非常好奇，主廚笑說「因為埔里水質非常好，製成的豆干不需要染色就有真正的豆香」，一句話噹爆用了染色豆干的其他3組，特別選用溫體母豬煸出油香再炒蔥油、豆干、魷魚，並加入醬油等調味，保有油鹹香的同時，又因筊白筍的高纖和鮮甜降低油膩感。江振誠試吃後表示，「每一口都有不同口感，稱職的配料讓菜融合得很好」，可惜用平底鍋炒少了點鑊香氣，讓主廚笑說第二輪比賽立刻換鍋。

▲▼2022客家小炒全國爭霸賽準決賽、總決賽比賽採訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲「家味香客家廚房」在地風味客家小炒「客家小炒美人腿」。

來自屏東潮州的「胖匠守作料理」加入當地特色食材櫻花蝦，同樣用豬油香煸出豆干香以及魷魚香氣，陸續加入開陽、蔥段、蒜片、蒜仁爆香，加入醬油嗆鍋以及調味料、米酒提香，果然收服評審司宛春的心，試吃後表示「又鮮又香，但鹹味再減一點會更好」。「大楊梅鵝莊」餐廳位於桃園龍潭，使用自家種的蔥、蒜苗、芹菜及調味料入菜，在傳統客家小炒油鹹香風味中，再​​佐以傳統客家元素「桔醬」，化解油膩更凸顯好滋味；評審陳永華一吃大讚「油鹹香味道很夠，桔醬讓風味變特別，層次不錯！」花蓮吉安老字號的「銘師父餐廳」將花蓮民族融合的特色放進客家小炒中，把自家曬的菜圃加上原住民的馬告鹹豬肉一同拌炒，果然沒讓最期待這組的何順凱失望，「吃起來有點怪，但怪好吃的！」很多調味堆疊層次，味道融合巧妙。

▲▼2022客家小炒全國爭霸賽準決賽、總決賽比賽採訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲「胖匠守作料理」在地風味客家小炒「櫻花蝦客家小炒」。

▲▼2022客家小炒全國爭霸賽準決賽、總決賽比賽採訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲「大楊梅鵝莊」在地風味客家小炒「傳心傳藝傳真情」。

▲▼2022客家小炒全國爭霸賽準決賽、總決賽比賽採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲「銘師父餐廳」在地風味客家小炒「馬告風味客家小炒」。

第一輪「在地風味客家小炒」每隊各有千秋，也讓評審們已經迫不及待想品嘗第二場「時尚風味客家小炒」的創意菜色！來自屏東潮州的「胖匠守作料理」以「客家藍帶起司豬排」迎戰，選用屏東黑豬肉包入客家小炒和起司，捲起後裹粉炸至金黃色，並用客家小炒醬汁畫盤完成西餐式呈現；料理過程中江振誠就非常期待不同介質的味道表現，邱寶郎則擔心肉片厚薄會影響口感。另一組來自南投埔里的「家味香客家廚房」換鍋應戰，曾國城問鍋子哪來的？沒想到竟然是跟同為總決賽對手「胖匠」借的！限時30分鐘比賽選擇做客家小炒鑲小卷、客家小炒炸起司、客家小炒魚湯圓3款料理，邱寶郎認為菜色很有創意也豐富，詢問會不會在店裡販售？主廚笑說「如果成績好就賣！」

來自花蓮吉安的「銘師父餐廳」則使用花蓮在地小農種植的當季食材包括冬瓜、絲瓜及甜龍筍，以中式鑲冬瓜的料理手法結合客家小炒，放上絲瓜片並撒上刨絲的自製鹹蛋黃點綴，在客家油鹹香風味中透過食材特性以及輕食分量，讓作品「客家鹹情滿玉珠」吃來更清爽少負擔；司宛春表示這道料理工序相當多，要掌握時間；江振誠則認為冬瓜煮熟的時機會是這道料理成敗的關鍵。來自桃園龍潭「大楊梅鵝莊」則是融合速食概念端出阪煎醇香手作茶籽油米線堡，主廚表示苦茶油有益健康，特別使用苦茶油煎製手工麵線蛋和炒客家小炒，以夾著客家小炒的米線堡呈現臺式速食吃法。評審邱寶郎表示苦茶油是相當具有客家元素的代表，也是客委會力推的國民商品，十分期待米線堡口感。

▲▼2022客家小炒全國爭霸賽準決賽、總決賽比賽採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲「銘師父餐廳」時尚風味客家小炒「客家鹹情滿玉珠」。

▲▼2022客家小炒全國爭霸賽準決賽、總決賽比賽採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲「大楊梅鵝莊」時尚風味客家小炒「阪煎醇香手作茶籽油米線堡」。

限時30分鐘的比賽很快結束鈴聲響起、進入試吃環節，「胖匠守作料理」的客家藍帶起司豬排，獲得所有評審一致好評，邱寶郎表示「好吃又很有創意，但起司偏甜，可料理得再鹹一點」，司宛春吃到特別搭配的無花果時則大讚「搭得好，很解膩」。陳永華品嘗了「大楊梅鵝莊」的茶籽油米線堡後表示漢堡想法很棒，但厚薄還需要控制，「是未來可量產的產品」；江振誠則認為吃來客家小炒味道不夠突出，他建議在煎米線堡時就將客家小炒加進去一起炒，香氣會更濃。

▲▼2022客家小炒全國爭霸賽準決賽、總決賽比賽採訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲「胖匠守作料理」時尚風味客家小炒「客家小炒藍帶豬排」。

「家味香客家廚房」一次端出客家三味料理誠意十足，司宛春試吃後認為其中客家小炒魚湯圓的魚肉慕斯點子很棒，但入口細緻度可惜了一點；何順凱則建議以低溫處理魚肉，效果會更好。「銘師父餐廳」的冬瓜鑲客家小炒賣相被司宛春大讚「菜漂亮也好吃，但冬瓜熟度可以再少一些」；陳永華認為吃得到客家小炒風味，但整體費工可能難以在餐廳販售；江振誠笑說客家小炒加上冬瓜讓滋味清爽許多。

▲▼2022客家小炒全國爭霸賽準決賽、總決賽比賽採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲「家味香客家廚房」時尚風味客家小炒「客家三味」。

5位評審認真嚴肅討論後，「2022客家小炒全國爭霸賽」最終名次總算出爐，由來自屏東潮州的「胖匠守作料理」拿下冠軍、獲得獎金12萬元，亞軍為來自花蓮吉安的「銘師父餐廳」、獲得獎金10萬元，季軍是來自於桃園龍潭的「大楊梅鵝莊」、獲得獎金8萬元，殿軍為來自南投埔里的「家味香客家廚房」、獲得獎金6萬元。客委會主委楊長鎮表示不論名次如何，在場的參賽者都是全國一流的客家菜廚師，將代表著客家人過年過節以及平時家常滋味的客家小炒變化出如此多的驚喜風味，並共同推廣客家美食文化，「2022客家小炒全國爭霸賽」的活動圓滿成功，也期待明年的客家美食推廣活動，更希望「客家味緒MIXI」能展現飲食新生命力、走入一般民眾的日常生活中。

▲▼2022客家小炒全國爭霸賽準決賽、總決賽比賽採訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲2022客家小炒全國爭霸賽由「胖匠守作料理」拿下冠軍。

▲▼2022客家小炒全國爭霸賽準決賽、總決賽比賽採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲2022客家小炒全國爭霸賽亞軍為「銘師父餐廳」。

▲▼2022客家小炒全國爭霸賽準決賽、總決賽比賽採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲2022客家小炒全國爭霸賽由「大楊梅鵝莊」拿下季軍。

▲▼2022客家小炒全國爭霸賽準決賽、總決賽比賽採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲2022客家小炒全國爭霸賽殿軍為「家味香客家廚房」。

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