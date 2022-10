NSO與客委會共同演繹詩人音樂家江文也的傳奇

▲指揮家呂紹嘉將與NSO演出江文也音樂作品 。(圖/NSO提供)

客籍音樂家江文也是第一位將臺灣帶進國際樂壇的音樂家,明(2023)年是江文也逝世40周年,客家委會攜手國家交響樂團NSO攜手合作紀念活動,向這位傳奇人物致上最深的敬意,10月16日將於國家音樂廳舉辦「NSO與呂紹嘉《傳奇與傳承—紀念江文也》音樂會」,由NSO榮譽指揮呂紹嘉,帶領樂團演奏江文也的管絃樂作品《臺灣舞曲》、《北京點點》及《孔廟大成樂章》等。此外,也將演出由客家委員會委託作曲家顏名秀創作的作品《孤塵》。

江文也的父親自福建永定遷徙來臺,落腳臺灣三芝,江文也自小展現優異的音樂天賦,在1936 年以管絃樂《臺灣舞曲》獲得第 11 屆奧林匹克國際音樂比賽作曲獎,成為以日本國籍獲得該獎項唯一的亞洲人,可說是將臺灣帶進國際樂壇的第一人。

指揮呂紹嘉表示:「本週日登場的音樂會很特別,這是我第一次在音樂會中解說作品。江文也是一位全文化人。NSO演出的三首江文也曲子《臺灣舞曲》、《北京點點》及《孔廟大成樂章》可說是他早年黃金歲月的音樂縮影,也是江氏跨越臺灣、日本、中國的「三城記」,這三首樂曲有著截然不同的外觀風貌與清晰明確的藝術訴求:《臺灣舞曲》像一捲徐徐開展的畫軸,緩緩敘述美麗而驚奇的故事;《北京點點》師法當代西方名作,卻全然綻放東方獨特的氣息,以瑰麗多彩的樂風,鮮活描繪千年古都的多樣情景;《孔廟大成樂章》更是他徹底拋棄西方作曲思維,在爬梳儒家哲思、研讀古譜中,以回歸傳統雅樂精神,嘗試開啟美學新領域的重要力作。江文也表達的,是對世界美好文化遺產的嚮往與珍惜,是超越地域的藝術情懷。」

客家委員會主任委員楊長鎮說:「江文也是臺灣第一代西方音樂大師,也是很重要的詩人。他在臺灣文化深耕和保留下來的足跡,是臺灣音樂史上很重要的參考。希望藉這40週年系列活動向江文也先生致敬,我們從去年開始舉辦了系列活動,而本週日的音樂會是整個系列中的高潮。本次除了演奏江文也的管絃樂作品,也將首演顏名秀老師創作的《孤塵》,來向江文也表達敬意。」

本次音樂會將演出客委會委託作曲家顏名秀所創作之《孤塵》,顏名秀老師曾與客委會合作過客家音樂歌舞劇《香絲・相思》及《天光》。本次委託創作樂曲《孤塵》引用《臺灣舞曲》的旋律為素材,象徵不論在任何時期,「臺灣」是江文也心中永遠的家。五個樂段的名稱節選自江文也《北京銘》中的詩句,雖僅取其文句而不取其原詩之意,但如同曲名,作曲家從江文也的文字涵蘊中,藉著不同的詮釋,跨越時空帶出更深刻的連結。

【演出資訊】

2022年10月16日(星期日)19:30 國家音樂廳

NSO X 呂紹嘉《傳奇與傳承 - 紀念江文也》

NSO & Lü - Legend & Inheritance, Jiang Wen-Ye



指揮暨主講/呂紹嘉

Shao-Chia Lü, conductor and lecturer



演出曲目:

江文也:《臺灣舞曲》

Jiang Wen-Ye: Formosa Dance



江文也:《北京點點》

Jiang Wen-Ye: Sketches of the Old Capital



江文也:《孔廟大成樂章》

Jiang Wen-Ye: Confucian Temple Rites



顏名秀:《孤塵》(客家委員會委託創作,世界首演)

Ming-Hsiu Yen: Solitary Dust for orchestra (commissioned by Hakka Affairs Council, world premiere)