客家小炒全國爭霸賽首場初賽7／9開跑　 8／14「料理之王」拼決賽

▲客家小炒全國爭霸賽首場初賽7/9開跑。（圖／資料照／客委會提供）

記者黃士原／台北報導

客家委員會為推廣客家美食及協助帶動客庄社區經濟，持續推辦「2022客家小炒全國爭霸賽」，首場初賽於7月9日在花蓮縣吉安鄉熱情開炒，接續於7月16日在新竹縣北埔鄉、7月17日在苗栗縣苗栗市及7月23日在高雄市美濃區辦理，由參賽店家現場演繹自家獨家風味料理，詮釋「在地傳統風味客家小炒」與「創意風格客家小炒」。

客委會表示，客家小炒是客家人獨有的美味料理，早年先民拓墾不易，逢年過節必備三牲，酬謝伯公的庇佑，並利用這些素材，搭配青蔥或芹菜，炒成一盤兼具鹹、油、香的家常菜。本次競賽餐飲業者報名踴躍，經專業評審審查後，共有120家取得參賽資格，包含在地人氣餐館、複合式經營餐廳、特色私廚等，還有星級飯店加入競賽行列。

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本次競賽邀請到國際名廚、飯店主廚及人氣美食家等擔任專業評審，總獎金80萬元，各區冠、亞、季軍及2名佳作，可分別獲得5萬元、3萬元、2萬元、5,000元獎金，各區初賽冠、亞軍將於8月14日「料理之王」特別節目進棚錄製決賽。

▲台北傳統市場節「天下第一攤」評選，7月8日在台北市政府一樓中庭舉辦頒獎典禮。（圖／台北市市場處提供）

另外，歷屆台北傳統市場節最深受攤商矚目及消費者高度肯定的莫過於「天下第一攤」評選活動，2022台北傳統市場節第15屆的「天下第一攤」評選報名，包含「滷味之王」、「吃貨組」、「尚鮮組」、「穿搭組」及「尋寶組」等5大主題鮮明的組別，累計141位攤商報名角逐傳統市場最高榮譽金賞獎，預計在7月8日在台北市政府一樓中庭舉辦頒獎典禮。