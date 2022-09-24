明天還有雨彈！放晴時間點出爐　下週後段「有颱風生成機率」

▲明部分縣市仍有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受東北風影響，明天(9/25)天氣與今天類似，北部、東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，溫度將回升，下週一(9/26)過後有機會放晴。不過氣象局表示，下週後段包括9月底或10月初，南海有明顯熱帶擾動，持續有颱風生成發展機率，仍待持續觀察。

氣象局預報員葉致均表示，明天天氣與今天差不多，受東北風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，有局部大雨機率；北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部山區以午後短暫雷陣雨為主。

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下週一(9/26)過後有機會放晴，風場轉為偏東風，水氣減少，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下週二至下週四(9/27~9/29)各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

▲未來一週降雨和溫度預測。（圖／氣象局）

葉致均指出，下週五(9/30)和下週六(10/1)南方水氣增加，東南部、恆春半島降雨明顯，宜蘭、花蓮也有局部降雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

溫度部分，葉致均表示，今天北台灣秋涼，溫度約24到25度，明天氣溫將回升至28度到30度；下週一過後，北台灣會回升到32到33度，滿溫暖的。

葉致均也提醒，下週後段包括9月底或10月初，南海可能會有明顯熱帶擾動，持續有颱風生成發展的機率，東方比較遠洋處也需要留意，但仍待持續觀察。

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