快訊／雨彈一早就開炸！4縣市大雨特報　警戒區出爐

▲部分縣市今出現雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受東北風環境帶來水氣增多影響，氣象局針對4縣市發布大雨特報，提醒外出民眾留意。

氣象局今(9/24)上午9時35分針對4縣市發布大雨特報，氣象局表示，東北風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

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▲大雨特報。（圖／氣象局）

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣

【基隆北海岸】

基隆市中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區。新北市淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區。

【台北市山區】

士林區、北投區。

【宜蘭縣平地】

宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉。

【宜蘭縣山區】

大同鄉、南澳鄉。

根據氣象局預報，今日隨著東北風增強，迎風面水氣增加，北部及東北部轉為有短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，而花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

各地早晚低溫約23到25度，白天北台灣由於雲多下雨，高溫稍下降，約27到29度，其他地方仍有31到33度，中南部日夜溫差稍大。

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