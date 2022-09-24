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颱風侵襲日本靜岡！降404mm豪雨破紀錄　泥流衝入湯屋橋垮釀死傷

▲▼15號颱風塔拉斯侵襲日本靜岡縣，一座橋梁被暴雨洪水沖垮。（圖／路透）

▲15號颱風塔拉斯侵襲日本靜岡縣，一座橋梁被暴雨洪水沖垮。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

今年第14號颱風塔拉斯連日來侵襲日本，從昨（23）日晚間至今（24）日早晨在靜岡縣降下暴雨，加上「線狀降水帶」，12個小時以來降雨量超過404毫米，創下當地氣象觀測史以來累積雨量的最高紀錄，不僅造成至少2人死亡，更有橋梁不敵河水氾濫慘遭沖垮，境內一座湯屋也被洪水灌入。

根據日媒《NHK》報導，日本氣象廳表示塔拉斯已於24日上午減弱為溫帶低氣壓，24日上午6時在距離靜岡縣西南方約100公里海面上，以時速15公里向東北方前進，其中心氣壓為1004百怕、中心最大風速為18公尺、最大瞬間風速達25公里。

23日晚間至24日早晨，靜岡縣出現積雨雲發達的「線狀降水帶」，導致境內各地降下每小時100毫米的猛烈雨勢。而在過去12個小時內，靜岡市降雨量為404毫米，不僅超越氣象觀測以來的紀錄，更是超過往年9月平均降雨量達1.4倍。

儘管塔拉斯已轉弱為溫帶性低氣壓，但關東地方與東北地方未來恐將會持續受到鋒面影響，氣象廳呼籲民眾慎防土石流災害、低窪地區淹水、河流暴漲氾濫等。

24日凌晨0時40分，靜岡縣掛川市警方獲報一輛汽車掉落水池，車內29歲男性被救起送醫後仍宣告不治；24日凌晨0時50分，靜岡縣掛川市一棟民宅慘遭土石崩落壓毀，消防當局在民宅內發現已經死亡的45歲男性。

另外，靜岡縣靜岡市葵區油山某湯屋旅館「元湯館」於24日凌晨，湯屋內部走廊慘遭褐色泥流與洪水無情灌入，附近道路更因此崩塌；在另一段影片中更可以看到，附近河川氾濫暴漲的洪水沖破旅館窗戶、牆壁，一路往飯店內灌進來，幸好飯店內的職員與旅客於上午9時被消防直升機救起後並無大礙。

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