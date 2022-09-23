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今晚變天「雨彈連轟3天」　北東降溫雨最猛！雙颱共舞對台影響曝

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲未來一週降雨趨勢。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今晚開始到週日持續受到東北風影響，北部、東半部、恆春半島等地有局部短暫陣雨，北部、東北部高溫也會略降，各地早晚低溫約23度，另颱風「塔拉斯」將往日本移動，颱風「諾盧」則往中南半島前進，雙颱對台都沒有影響。

氣象局預報員張承傳表示，東北風增強，今晚到週日北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部雨勢較為明顯，可能發生局部大雨，其他地區則仍是多雲到晴，午後南部、中部山區有局部短暫雷陣雨。

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明後兩天受降雨影響，北部、東北部高溫略降，高溫27到28度，其他地區則約31到33度，下週一以後水氣減少，剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴，午後各地山區有雨。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲今晚開始北東雨勢增加。（圖／氣象局）

下週二到週五吹東風，各地水氣更少，都是多雲到晴的好天氣，僅東半部有局部短暫陣雨，午後各地山區可能有雷陣雨。下週北部、東北部高溫回升至30到32度，未來一週低溫變化不大，各地均約23到25度。

另外海面上有兩個颱風發展中，第15號颱風「塔拉斯」持續往日本移動，還有第16號颱風「諾盧」未來將經過呂宋島進入南海，再往中南半島前進，兩者對台灣都沒有直接影響。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲海上雙颱共舞，從上到下分別為颱風塔拉斯、諾盧。（圖／氣象局）

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