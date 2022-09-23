大台北再降溫3℃！明3地區防「長時間降雨」　放晴回暖時間點出爐

▲24日東北風增強，迎風面水氣增加。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（23）日是24節氣秋分，白天各地大多為多雲到晴，各地低溫約20至23度。中央氣象局表示，今晚到明天（24日）隨著東北風增強，迎風面水氣增加，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間長，大台北地區降溫2至3度左右，直到下周一（26日）風向轉為偏東風，水氣減少，北台灣白天才會再度有熱的感覺。

氣象局指出，今晚到24日隨著東北風增強，迎風面水氣增加，北部及東北部轉為有短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，而花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

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氣溫方面，各地早晚低溫約23到25度，白天北台灣由於雲多下雨，高溫稍下降，約27到29度，其他地方仍有31到33度，中南部日夜溫差稍大。

▲未來一週降雨趨勢。（圖／氣象局）

氣象局預估，下周日（25日）東北風影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，降雨有機會減緩些，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

到了下周一風向轉為偏東風，水氣減少，北台灣白天再度有熱的感覺，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周二至下周五（27日至30日）各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

▲下周一北台灣白天回暖。（圖／記者林敬旻攝）

至於第15號颱風「塔拉斯」，目前正持續朝日本移動，即將變性為溫帶氣旋；原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓於23日下午2時發展為第16號颱風「諾魯」，持續以偏西的方向朝呂宋島移動，之後將進入南海再往中南半島前進，對台灣無直接影響。

氣象局提醒，過了秋分，太陽直射區移至南半球，台灣所在的北半球，黑夜將比白天長，吸收到的太陽輻射能量逐漸減少，表示季節上由暖季轉換為冷季，涼冷之意也將漸趨明顯，提醒民眾多加注意年長者、嬰幼兒在夜晚和清晨的保暖。

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