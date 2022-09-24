「我們需要1千個高虹安」　郭台銘曾大讚：有她國家就有遠大前途

▲高虹安近來捲入一連串爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安先前捲入抄襲論文疑雲，召開記者會澄清又因失言引發「戰學歷」風波，爆發一連串爭議。不過在高虹安2019年的書籍《面試郭台銘：面對面，看見鏡頭外最真實的他》，鴻海集團創辦人郭台銘曾為她寫推薦序，表示應該要有1千個高虹安，「我們的國家和社會就會有遠大的前途」。

高虹安從政前曾在鴻海集團跟著郭台銘工作，選總統時也曾擔任過對方的幕僚，一向被視為郭台銘的子弟兵。高虹安2019年出書《面試郭台銘：面對面，看見鏡頭外最真實的他》時，也請來前老闆幫忙寫推薦序。

▲郭台銘曾幫高虹安的書寫過推薦序。（圖／ETtoday資料照）

郭台銘在序中寫道，不論是經營鴻海，還是出來參選總統，他都只是希望國家能夠有發展，但國家不能光靠他們那代的人努力，必須代代都有優秀的領導人才出現，才能夠一棒接一棒繼續發展下去。因此先前在鴻海，他就要求高階主管必須培育人才，同理對於國家也是一樣的道理。

郭台銘指出，尤其面對現在的國際政治和經濟局勢瞬息萬變，更應該趕快培養具有國際觀，也有創新力的年輕人，加速學習，進而承擔更大的責任，「我們需要的，不止是一個高虹安，應當有一百個，甚至一千個高虹安，我們的國家和社會就會有遠大的前途」。