剪不斷理還亂！　徐巧芯曝「老蔻」開示：投給陳時中就是支持周玉蔻

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」，輿論發酵之際外界衍生出「投給陳時中，就是支持周玉蔻」、「玉石俱焚」等說法。儘管民進黨台北市長參選人陳時中表示，他與周玉蔻並無私交，且周玉蔻是獨立個體，他沒有辦法干涉她要講什麼、不講什麼，台北市議員徐巧芯卻爆料，「老蔻昨天已親自開示，投給陳時中就是支持周玉蔻、喜歡周玉蔻就投給陳時中！」

陳時中日前受訪時表示，他一向對媒體、第4權抱持尊重，他與周玉蔻之間，除了上節目之外，私下沒有聯絡過，跟很多媒體也是在公共事務上做相關討論，並沒有私底下的交情。此外，陳時中24日出席律師後援會成立大會前更稱，周玉蔻是獨立個體，他沒有辦法干涉她要講什麼、不講什麼，「若大家要扣帽子，那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻？大家就互相來扣。」

針對外界猜測陳時中想切割周玉蔻，徐巧芯24日指出，周玉蔻昨日在《辣新聞152》中親自說出「投給陳時中就是支持周玉蔻、喜歡周玉蔻就投給陳時中」，更強調陳時中不能與她切割，因為切割完後，不僅失去她這票，連她們家那棟25票都沒了。

至於陳時中說「投給蔣萬安就是支持周玉蔻」，徐巧芯認為這是陳時中在語無倫次，因為周玉蔻也已在節目上說，「不把蔣萬安趕出政壇她就不姓周。」