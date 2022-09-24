帶手指虎出庭「進地檢署嗶嗶叫」　 X光機下現形...莽男這下慘了

▲桃園市蕭姓男子今年1月間因案在桃園地檢署出庭，通過X光檢測時被發現攜帶手指虎等管制刀械，當場被法警查扣送辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓男子今年1月間因案在桃園地檢署出庭，通過大門X光機檢測時當場被查出有金屬反應，法警檢查時赫然發現蕭男攜帶管制刀械手指虎，除當場查扣外並通報警方處理，檢方偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例案件起訴；桃園地院審理時，蕭男坦承犯行，法官審結依於公共場所非法攜帶刀械罪，判處有期徒刑2月，還可上訴。

檢警調查，24歲的蕭姓男子曾有多項前科，2018年4月才服刑期滿出獄，今年1月17日下午2時許因案出庭前往桃園地檢署，通過一樓X光檢測儀時，當場被法警發現有金屬反應，檢查後發現蕭男攜帶管制刀械手指虎1個，法警當場查後並通報桃園警分局到場處理，檢方調查後依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

▲桃園市蕭姓男子今年1月間因案在桃園地檢署出庭，通過X光檢測時被發現攜帶手指虎等管制刀械。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

桃園地院審理時，法官查出蕭男在警詢與偵查中坦承犯行不諱，並有桃園警分局埔子派出所查扣筆錄暨扣押物品，手指虎係刀械金屬塊製成，中有4孔以便手指套入使用，屬於「槍砲彈藥刀械管制條例」列管之刀械，被告犯行堪以認定。

法官認為，蕭男觸犯槍砲彈藥刀械管制條例第15條第2款之在公共場所非法攜帶刀械罪，蕭男未經許可持有手指虎等犯行，法官審酌，蕭男未經許可持有列管手指虎，對社會治安具有潛在之危險性，審結於公共場所非法攜帶刀械罪，判處有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案還可上訴。

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