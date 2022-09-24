遭黃珊珊批「沒有立場很奇怪」　陳時中首表態：我不會做這樣的攻擊

▲陳時中24日出席「2022陳時中競選市長律師後援會成立大會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊質疑，陳時中在這事件上沒有立場很奇怪，可能表示他的立場跟周玉蔻一樣， 蔣萬安也認為陳時中與周玉蔻暗地合謀 。對此，陳時中24日表示，周玉蔻是獨立個體，無法干涉她要講什麼，但他首度表態「我不會做這樣的攻擊，己所不欲勿施於人，不必要的、無辜的人不用牽扯進來。」

周玉蔻近來猛打「晶華緋聞案」，引來當事者出面駁斥、揚言提告。身為當事人兒子的蔣萬安痛批，選舉選成這樣是台灣的悲哀，因為他的參選帶給他家人如此殘忍的傷害，真的感到不捨。蔣萬安24日上午赴長春市場掃街時表示，陳時中表面上切割周玉蔻，實際上卻暗地合謀，「若說周玉蔻是中立的媒體人？台灣有多少人會相信？」

而無黨籍台北市長參選人黃珊珊也出面聲援蔣萬安，並開嗆陳時中「不要一邊切割、一邊上節目爭取曝光」，別人的身世、家人的緋聞，與選舉的競爭有何相干？用家人來做選舉操作非常不道德。

黃珊珊質疑，陳時中在這事件上沒有立場很奇怪，當家人被指控、被用來選舉操作，「我相信他也會捍衛家人，他至少該說句公道話，請不要再這樣子或至少要說請停止指控」，顯然他沒有立場，可能表示他的立場跟周玉蔻一樣。

不過，陳時中24日出席「2022陳時中競選市長律師後援會成立大會」時被媒體問及立場，陳時中表示，周玉蔻是獨立個體，無法干涉她要講什麼或不講什麼，「但我對自我要求，我不會做這樣的攻擊，己所不欲勿施於人，不必要的、無辜的人不用牽扯進來」。