　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭黃珊珊批「沒有立場很奇怪」　陳時中首表態：我不會做這樣的攻擊

▲▼陳時中24日出席「2022陳時中競選市長律師後援會成立大會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲陳時中24日出席「2022陳時中競選市長律師後援會成立大會」。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊質疑，陳時中在這事件上沒有立場很奇怪，可能表示他的立場跟周玉蔻一樣， 蔣萬安也認為陳時中與周玉蔻暗地合謀 。對此，陳時中24日表示，周玉蔻是獨立個體，無法干涉她要講什麼，但他首度表態「我不會做這樣的攻擊，己所不欲勿施於人，不必要的、無辜的人不用牽扯進來。」

周玉蔻近來猛打「晶華緋聞案」，引來當事者出面駁斥、揚言提告。身為當事人兒子的蔣萬安痛批，選舉選成這樣是台灣的悲哀，因為他的參選帶給他家人如此殘忍的傷害，真的感到不捨。蔣萬安24日上午赴長春市場掃街時表示，陳時中表面上切割周玉蔻，實際上卻暗地合謀，「若說周玉蔻是中立的媒體人？台灣有多少人會相信？」

而無黨籍台北市長參選人黃珊珊也出面聲援蔣萬安，並開嗆陳時中「不要一邊切割、一邊上節目爭取曝光」，別人的身世、家人的緋聞，與選舉的競爭有何相干？用家人來做選舉操作非常不道德。

黃珊珊質疑，陳時中在這事件上沒有立場很奇怪，當家人被指控、被用來選舉操作，「我相信他也會捍衛家人，他至少該說句公道話，請不要再這樣子或至少要說請停止指控」，顯然他沒有立場，可能表示他的立場跟周玉蔻一樣。

不過，陳時中24日出席「2022陳時中競選市長律師後援會成立大會」時被媒體問及立場，陳時中表示，周玉蔻是獨立個體，無法干涉她要講什麼或不講什麼，「但我對自我要求，我不會做這樣的攻擊，己所不欲勿施於人，不必要的、無辜的人不用牽扯進來」。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
YouTuber楊寶貝水中「扯下比基尼」！　正面照超兇
「周X寇已瘋」！李明依PO文「改寫這個字」　網狂勸：要小心
紅綠燈砸新手媽恐癱「將提國賠」！　重建手術狀況曝
租20年進屋「慘變下水道風格」噁炸！　女房客還噴1句話
女導遊愛「大鳥」連結人夫喊：好爽！　正宮目睹哭暈
「換護照擠爆畫面」曝光！　內行曝2招：方便又快

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

濁水溪揚塵治理有成 　劉建國PO照「甜根子草搖曳取代風飛沙」

遭黃珊珊批「沒有立場很奇怪」　陳時中首表態：我不會做這樣的攻擊

陳其邁拚連任舞力全開！總部地點不鬆口　同黨造勢意外曝競選小物

遭黃國昌批「下流」　周玉蔻不滿反嗆：騙女學生上床

打高端竟要加錢PCR才能去日本　黃珊珊：陳時中該向國人道歉

砲轟周玉蔻！　連勝文：那位大嬸是「台灣近代史上不倫事件參與者」

要陳時中制止周玉蔻　黃珊珊：用家人操作選舉非常不道德

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

濁水溪揚塵治理有成 　劉建國PO照「甜根子草搖曳取代風飛沙」

遭黃珊珊批「沒有立場很奇怪」　陳時中首表態：我不會做這樣的攻擊

陳其邁拚連任舞力全開！總部地點不鬆口　同黨造勢意外曝競選小物

遭黃國昌批「下流」　周玉蔻不滿反嗆：騙女學生上床

打高端竟要加錢PCR才能去日本　黃珊珊：陳時中該向國人道歉

砲轟周玉蔻！　連勝文：那位大嬸是「台灣近代史上不倫事件參與者」

要陳時中制止周玉蔻　黃珊珊：用家人操作選舉非常不道德

ESPN公布新賽季NBA 5大球星　詹皇、KD雙雙落榜引熱議

峮峮合體啦啦隊眾女神！王仁甫嗨喊：聞到所有人的髮香

他靠1招讓房貸利率「1.735降到1.705%」　過來人讚：真的有用

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

11組人搶看屋！「房子1天就租出去」　女房東卻因1原因後悔了

世界賽開打前Fnatic下路驚傳確診　官推：正與Riot協調出賽事宜

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

「可以騎你女兒嗎」全場驚呆！　董事長瞎問業務妹...父怒告慘爆

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

政治熱門新聞

咬定侯友宜會選總統！余天：別浪費資源

用蔣孝嚴緋聞攻擊很下流　吳欣岱：僅可對蔣萬安

北市報廢警車起標價2千　議員質疑

國人赴日多花3500做PCR　陳時中：那是舊規定

國軍首位女中將！陳育琳10月晉升「陸軍政戰主任」

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

周玉蔻扯出20年前緋聞案！黃國昌嗆下流

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

告定了！　王鴻薇揭張淑娟「憤怒情緒」：下週一提告周玉蔻

大家來互相扣帽子！　陳時中：投給蔣萬安就是投給周玉蔻

侯友宜首場造勢直搗綠營票倉　林佳龍喊「記得請假」：來場君子之爭！

陳時中民調下降！　他轟周玉蔻：勿為節目收視把台北市送給蔣萬安

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

更多熱門

相關新聞

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

針對近日民進黨台北市長參選人陳時中想與媒體人周玉蔻撇清關係，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘指出，陳時中在擔任指揮官時，周玉蔻至少有過三次違法爭議，每次陳時中皆說交由法制組研議，最後都無下文，包庇周玉蔻情事顯而易見，且不論是防疫、選舉還是生活，周玉蔻與陳時中都有密切互動，「周玉蔻與陳時中不算親密戰友，什麼叫做親密戰友？」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

濁水溪揚塵治理有成 　劉建國：甜根子草取代風飛沙

濁水溪揚塵治理有成 　劉建國：甜根子草取代風飛沙

陳其邁拚連任舞力全開！總部地點不鬆口　競選小物意外亮相

陳其邁拚連任舞力全開！總部地點不鬆口　競選小物意外亮相

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長陳時中周玉蔻黃珊珊蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

Lulu深夜突PO「真心換絕情」！

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面