有貓膩！兄妹機車雙載撞垃圾車1死1傷　家屬質疑方向燈故障釀禍

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮1名洪姓清潔隊員 (51歲) 駕駛垃圾車，沿溪湖鎮環河路(135甲線)，南往北方向行駛要右轉至垃圾場，在路口處與徐姓兄妹騎機車雙載發生碰撞，造成騎士徐女(22歲)擦挫傷住院治療、後座徐男(25歲)頭部遭輾則重傷不治，事隔至今近4個月，家屬質疑是垃圾車方向燈故障釀禍，但鎮公所卻濫用權責撤罰單，想讓司機扛下所有責任，要求相關單位應說明清楚。

▲▼垃圾車紅圈處有閃燈與騎士兄妹碰撞釀死亡車禍。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲垃圾車與騎士兄妹碰撞釀死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

《記者爆料網》昨天將這則新聞po出，家屬質疑「是前方垃圾車後車燈故障，沒有發現司機要右轉，引發追撞意外，造成騎車妹妹摔水溝昏迷，哥哥頭部重傷不治，家屬向《記者爆料網》爆料怒控，明明是公務車燈損壞引發事故，公所卻疑似私下動用權責推卸責任，最後變成垃圾車司機一人承擔過失」，但今天這篇PO文已被撤下。

溪湖警分局第五組長周輝燿指出，事發地點在彰化縣溪湖鎮環河路二段與產業道路口，時間為5月28日上午9時10分許，這一對住在嘉義的兄妹騎機車北上要前往苗栗，行經環河路段時，與正要右轉的垃圾車發生碰撞，造成雙方車輛毀損，機車騎士兄妹倒地受傷。經消防隊救護車將機車騎士兄妹載送往衛福部彰化醫院救治，機車乘客徐男急救無效死亡，騎士徐女多處擦挫傷於醫院治療。

溪湖鎮公所清潔隊長楊建國指出，清潔隊要當天到派出所領車時，證實方向燈是正常並無不亮，事後才會向監理站申訴，監理站有行文給警局要求交通隊調查，經檢視路口監視器影像、行車紀錄器影像，發現垃圾車後方向燈是正常，建議彰化監理撤銷罰單，但最後的決定權還是在彰化監理站。

楊建國進一步強調，當初發生車禍時，警方先開立方向燈損壞，事後才發現燈並沒損壞，並有錄影存證，希望外界不要有過多的揣測。