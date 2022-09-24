黑大哥撂10小弟「1小時狂砍2場」　他被刺險喪命...8人下場慘曝

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局掌握1名男子，平時以竹聯幫仁堂明仁會萬華分會副會長自居，因不滿小弟被欺負，竟然1天2度率10多人追砍2名被害人，2人被砍手、背部多處刀傷，其中1人還被刀刺傷肺部，造成氣胸差點死亡，所幸送醫後救回一命。

警方調查，25歲的白姓男子，平時以竹聯幫仁堂明仁會萬華分會副分會長自居，在萬華區永福街設立堂口，平時主要從事詐欺、毒品等不法活動，且行徑相當囂張，在2021年間就涉犯2起殺人未遂以及1起毀損砸車案件。

▲白姓男子在萬華當街砍人、砸車，警方最後逮捕白在內等8嫌到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，白姓男子在2021年5月13日下午1時許，聽聞小弟被1名李姓男子的朋友欺負，甚至被李的朋友出手毆打，但是找不到李的朋友，竟然找來10多名小弟，持刀在青年路、國興路口當街追砍李洩憤，李手部、背部多處刀傷，最後送往醫院救治。

白男行徑相當囂張，在事隔1小時後，又在青年公園追砍另名陳姓男子，警方懷疑跟毒品糾紛有關，陳姓男子被追砍倒地，手部、背部以及腳部多處刀傷，其中1刀刺進肺部，造成氣胸險些喪命，所幸送醫搶救後救回一命。

▲明仁會萬華分會白姓副分會長，在青年公園當街率眾持刀追砍被害人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方查出，白姓男子等人，又在2021年7月間，因不滿另名陳姓男子與詐欺車手黑吃黑有關，跑到忠孝西路、環河南路口當街攔車，企圖將人拉下車毆打，陳姓男子幸運逃過，白姓男子等人只能砸車洩憤。

警方也發現，在2022年6月間，新北市刑大與永和分局偵查隊，在偵辦妨害自由案件，於北市萬華西門町漢口街2段攔查車輛，但嫌犯拒絕停車，警方當場對空鳴槍，此事也與白姓副分會長有關。

警方在21日兵分多日，在三重逮捕白姓男子，另外又搜索白男位於永福街堂口據點，共計逮捕白男在內等8人，並起獲道具槍、開山刀以及棍棒等工具，訊後依照《組織犯罪防制條例》、殺人未遂以及毀損等罪嫌送辦。