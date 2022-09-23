快訊／國道2號火燒車！焦黑濃煙狂竄　車流回堵2km

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國道2號往桃園機場方向、蘆竹青埔出口今(23日)下午傳出火燒車事故，現場焦黑濃煙不斷竄出，目前車流回堵約2公里，警消獲報後已到場救援，詳細情況還有待進一步釐清。警方也呼籲，用路人小心慢行、勿走路肩，以免發生危險。

▲國道2號火燒車。（圖／翻攝記者爆料網）

桃園警消今下午2時06分接獲通報，蘆竹區國道2號西向5.6K發生火燒車事故，立即出動4車10人到場；初步了解，現場一輛行駛中的自小客車突然起火，燃燒車頭及引擎室，面積約1平方公尺，火勢於2時22分撲滅，現場無人員受傷。

據員警調查，28歲的姜姓男子駕駛小客車，行經國道2號西向5.6公里青埔路段，忽然聞到一股燒焦味，便往外側路肩停靠下車查看，車輛隨即冒煙然後就起火燃燒，姜男趕緊撥打電話報案，警消獲報後立即趕到現場，所幸及時發現並停靠路肩，未有其他用路人遭受波及，警消趕到後約20分鐘將火勢撲滅，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

現場濃煙造成車流回堵，並影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。本大隊呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件老舊，造成行車危險

▼警消到場後迅速將火勢撲滅。（圖／記者沈繼昌翻攝）