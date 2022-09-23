陳時中參訪星宇航空　喊話「整軍經武」迎接疫後經濟復甦

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中23日下午赴星宇航空總部參訪，並拜會董事長張國煒。陳時中說，疫後經濟的振興也正要展開，在疫情發生的這幾年，星宇航空是很有韌性的企業，董事長張國煒非常有理想、有高度，因此今天特地來拜會，談談企業韌性的思考，並請教張董事長如何帶領員工度過這次疫情，以及對未來發展的規劃。

陳時中說，疫情已經漸漸要過去了，疫後的經濟振興整體也正要展開，感佩星宇在這幾年是一個非常有韌性的產業，張董事長非常有理想、有高度，所以今天來跟他談談企業韌性的想法、思考，還有怎麼樣帶領員工度過疫情，未來的發展想要怎麼做，這些都很值得我們參考。

至於台北市的疫後觀光要如何執行？陳時中說，張董事長有講，這幾年做好準備，不畏疫情，「相信在後疫情時代，機會是留給有準備的人，所以在後疫情時代要及時準備，整軍經武，希望能夠讓每個企業都能復甦」。

▲民進黨台北市長參選人陳時中參訪星宇航空，董事長張國煒接待。（圖／記者林敬旻攝）



張國煒受訪時則說，基本上星宇不會主動邀約任何候選人，「這次也是陳部長主動來關心，因為之前陳部長負責防疫這塊，他也非常關心觀光業者的發展」。

張國煒說，現在國門即將打開，雖然陳時中已經卸下部長的位子，但還是持續關心觀光業復甦的力道，「對我來講沒有政治問題，就是純粹部長非常關心我們，我們也非常歡迎部長來跟我們座談一下，後疫情時帶觀光業的發展安排」。

張國煒也提到，這3年星宇花了很多精神做內部優化、標準化動作、智慧財產的東西，認真做完成，這3年並沒有浪費，「雖然實際財務上虧損，但也是盡量保持公司正常運作，把公司內部做得更優化，也是在等待現在即將到來的這一刻」。

張國煒強調，現在的星宇比2年半前不一樣，各方條件、系統完整性，都非常到位，尤其面對國門即將開啟，相信星宇各部門都做好準備，提供國人更優質服務。