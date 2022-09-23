　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中參訪星宇航空　喊話「整軍經武」迎接疫後經濟復甦

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中23日下午赴星宇航空總部參訪，並拜會董事長張國煒。陳時中說，疫後經濟的振興也正要展開，在疫情發生的這幾年，星宇航空是很有韌性的企業，董事長張國煒非常有理想、有高度，因此今天特地來拜會，談談企業韌性的思考，並請教張董事長如何帶領員工度過這次疫情，以及對未來發展的規劃。

陳時中說，疫情已經漸漸要過去了，疫後的經濟振興整體也正要展開，感佩星宇在這幾年是一個非常有韌性的產業，張董事長非常有理想、有高度，所以今天來跟他談談企業韌性的想法、思考，還有怎麼樣帶領員工度過疫情，未來的發展想要怎麼做，這些都很值得我們參考。

至於台北市的疫後觀光要如何執行？陳時中說，張董事長有講，這幾年做好準備，不畏疫情，「相信在後疫情時代，機會是留給有準備的人，所以在後疫情時代要及時準備，整軍經武，希望能夠讓每個企業都能復甦」。

▲民進黨台北市長參選人陳時中參訪星宇航空，董事長張國煒接待。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中參訪星宇航空，董事長張國煒接待。（圖／記者林敬旻攝）

張國煒受訪時則說，基本上星宇不會主動邀約任何候選人，「這次也是陳部長主動來關心，因為之前陳部長負責防疫這塊，他也非常關心觀光業者的發展」。

張國煒說，現在國門即將打開，雖然陳時中已經卸下部長的位子，但還是持續關心觀光業復甦的力道，「對我來講沒有政治問題，就是純粹部長非常關心我們，我們也非常歡迎部長來跟我們座談一下，後疫情時帶觀光業的發展安排」。

張國煒也提到，這3年星宇花了很多精神做內部優化、標準化動作、智慧財產的東西，認真做完成，這3年並沒有浪費，「雖然實際財務上虧損，但也是盡量保持公司正常運作，把公司內部做得更優化，也是在等待現在即將到來的這一刻」。

張國煒強調，現在的星宇比2年半前不一樣，各方條件、系統完整性，都非常到位，尤其面對國門即將開啟，相信星宇各部門都做好準備，提供國人更優質服務。

▲民進黨台北市長參選人陳時中參訪星宇航空，董事長張國煒接待。（圖／記者林敬旻攝）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
今晚變天「雨彈連轟3天」　北東降溫雨最猛！雙颱共舞影響曝
快訊／國光客運猛衝護欄！　車頭嚴重毀損
iOS 16天氣預測不準！他慘被淋到全濕　網狂推2款App：
來不及見女王真相！哈利「硬要帶梅根」錯過專機　氣到不和爸爸吃
大逆轉？台中2歲童「歪頭回不去」　教育局：可能午睡趴姿造成
foodpanda「豪送14支iPhone 14 Pro」！
台中男硬趴引擎蓋搭便車！　雙手緊抓著A柱
妻悶死3兒「伴屍5天被逮」！　韓星墓前淚訴：我們天堂再見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／張淑娟怒批「晶華緋聞案」侮辱喊告　蔡玉真：準備接招！

喪女1個月余天現身立院　哽咽吐心境：想放下但放不下

羽球館天花板坍塌惹爭議　張善政：鄭文燦應任內公共工程說清楚

「資策會早就回應」　高虹安轟民進黨雙標：想以政治力施壓翻案

陳時中參訪星宇航空　喊話「整軍經武」迎接疫後經濟復甦

打臉唱衰仔！台積電建照到手　陳其邁：超過20家廠商進駐高雄

高階軍官涉貪舞弊案頻傳　監察院糾正國防部：監督機制失靈

細數陳時中3年接受她12次專訪　徐巧芯諷周玉蔻：垂簾聽政的太后

徐定禎9／24競總成立！　蔡英文賴清德將出席造勢大會力挺

快訊／張淑娟怒斥「晶華女主角」不實　周玉蔻：歡迎提告

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

許仁杰遭爆「欠債、羞辱太太」　硬起來回應：夫妻事只有我們知道

快訊／張淑娟怒批「晶華緋聞案」侮辱喊告　蔡玉真：準備接招！

喪女1個月余天現身立院　哽咽吐心境：想放下但放不下

羽球館天花板坍塌惹爭議　張善政：鄭文燦應任內公共工程說清楚

「資策會早就回應」　高虹安轟民進黨雙標：想以政治力施壓翻案

陳時中參訪星宇航空　喊話「整軍經武」迎接疫後經濟復甦

打臉唱衰仔！台積電建照到手　陳其邁：超過20家廠商進駐高雄

高階軍官涉貪舞弊案頻傳　監察院糾正國防部：監督機制失靈

細數陳時中3年接受她12次專訪　徐巧芯諷周玉蔻：垂簾聽政的太后

徐定禎9／24競總成立！　蔡英文賴清德將出席造勢大會力挺

快訊／張淑娟怒斥「晶華女主角」不實　周玉蔻：歡迎提告

NEXON創辦人逝世　18歲女兒繼承25億美元持股！成最年輕億萬富豪

先探／造船產業成盤面新族群

女房仲狂貼男友性暗示！情侶氣喊投訴被無視　她反嗆：我爸是店長

新竹市立動物園「再生有成」　遊園人數翻3倍

熱量低、0脂肪！「泰國人氣椰子水COCOBURI」一瓶不到75元

情牽一甲子　竹市賀67對鑽石婚佳偶

疲憊退散！營養師點名「8大食材」有效抗疲勞，藍莓也在內

閃亂竄野狗！國光客運猛衝護欄　撞斷路燈車頭全毀...2人受傷

Mini LED光環盡失！外資首評富采「減碼」　股價觸及掛牌新低

薪水全上繳「求愛愛」遭拒！　人妻提4要求：表現好可以3天做1次

辣妹設計師「絕美背殺」遭出賣！男客偷拍秒暴動：求大神開門

政治熱門新聞

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

宅神踢爆民進黨全力回防「這縣市」：選不上動搖黨本

「監視器有拍到」　周玉蔻3查證咬定「晶華女主角」就是張淑娟

央行升息半碼！　內政部推17項優惠房貸補貼至年底

快訊／抄襲案再爆一人！　國民黨：江聰淵碩士論文抄襲高達40%

什麼時候摘口罩？　薛瑞元曝：擬調整但建議冬天前維持

北捷文湖線又故障　列車突「無法自動行駛」

快訊／張淑娟怒斥「晶華女主角」不實　周玉蔻：歡迎提告

台灣1優勢快沒了！王浩宇點出「年底成敗關鍵」

快訊／鄭運鵬確診！即起居家照護7天

4違紀參選　國民黨高雄黨部開鍘

更多熱門

相關新聞

快訊／「晶華緋聞案」張淑娟喊告　蔡玉真：準備接招！

快訊／「晶華緋聞案」張淑娟喊告　蔡玉真：準備接招！

資深媒體人周玉蔻與名嘴蔡玉真22日爆料「晶華緋聞案」女主角就是當時的名媛張淑娟，張淑娟23日發布聲明駁斥，如此不實指控，不僅毀人名節，惡意栽贜，令人無法忍受，所以決定循法律途徑。對此，日前才在臉書喊話張淑娟「趕快來告我和周玉蔻」的蔡玉真稍早發文回應「來告了！準備接招！」

羽球館天花板坍塌　張善政：鄭文燦應妥善說清楚

羽球館天花板坍塌　張善政：鄭文燦應妥善說清楚

「資策會早就回應」　高虹安轟民進黨雙標：想以政治力施壓翻案

「資策會早就回應」　高虹安轟民進黨雙標：想以政治力施壓翻案

睽違47年再臨竹縣　112年全中運執委會今揭牌

睽違47年再臨竹縣　112年全中運執委會今揭牌

謝龍介爆粗口民進黨團要求道歉！

謝龍介爆粗口民進黨團要求道歉！

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長黃珊珊陳時中蔣萬安台北市民進黨柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

《全明星》男星25歲罹骨癌！

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

大貓熊團團癲癇　送台大MRI檢查

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

惡劣YTR當簽賭下線狂吸粉　年吸15億賭資

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面