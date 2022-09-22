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快訊／新北警抓錯人「爆打無辜男」　2警將記過、所長2申誡

▲▼ 新北市警局公關室專員曾柏仲 。（圖／記者戴上容攝）

▲ 三重警認錯人，歐路人引發眾怒，新北市警局公關室專員曾柏仲再次說明 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重警方20日晚間9點多，便衣埋伏在竹圍街巷內等通緝犯，結果誤把黃姓路人當目標…還上前逼問「你是不是XXX」見路人未回應，警方就出手拉人想帶回派出所，路人嚇壞以為遇到歹徒激烈掙扎，仍被拖行、毒打，導致膝蓋、頭部多處撕裂傷，而胸腔及耳朵挫傷，還被押進派出所，偵訊時警方才知抓錯人，今警方祭出重懲，擬將翁、江2員警各記過1次，所長申誡2次，至於是否會調職，將依檢察官認定之後，再做調地依據。

黃男家屬氣憤表示，2個便衣警先把車堵在巷口，黃男經過當然會看一眼並請求借過，結果警方先揪住黃男的衣領問，「你是不是XXX」，任誰都會覺得遇到凶神惡煞吧？當然會反抗，想把陌生人的手推開並且趕快走啊！黃男兒子今天到場受訪表示，爸爸幾乎整夜不能睡覺，身心受挫。

▲▼ 兒子說爸爸都不能睡覺和工作。（圖／記者戴上容攝）

▲ 兒子說爸爸都不能睡覺和工作。（圖／記者戴上容攝）

三重警分局解釋，由於追緝目標有多項刑案紀錄，2名便衣警繃緊神經，但當時天色昏暗，誤以為54歲黃姓男子就是41歲李姓通緝犯，有了先入為主的想法，上前盤查的動作只是一個形式，因此在未完全確認黃男的身分就出手逮人，但黃男也有出手推擠警員，雙方拉扯一同倒地，互有擦挫傷。

對於黃男提告一事，三重警分局回應，會依法受理調查函送新北地檢署偵辦，絕不庇縱、不護短，另對於同仁錯認通緝犯造成致上歉意，對於同仁執法有無失當情形，本分局依規定調查予以懲處，絕不寬貸。未來將持續加強員警相關法制教育，避免執法爭議案件發生。

新北市警方針對行政疏失，作出重懲，因為開密錄器、抓錯人等，擬將翁、江2員警各記過1次，所長申誡2次，至於是否會調職，將依檢察官認定之後，再做調地依據。

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